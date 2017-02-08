Эксперты биатлона-2. Елена Петрова и Ирина Меркушина в Тернополе

12 февраля 2017 года в 11.00 в Тернополе, в пабе «Тернопільська кнайпа» (ул. Й. Слепого, 7), в рамках социального спецпроекта «Эксперты биатлона-2» болельщики посмотрят гонки преследования чемпионата мира в австрийском Хохфильцине. Компанию любителям биатлона составят: вице-чемпионка ОИ-1998 Елена Петрова и вице-чемпионка ЧМ-2003 Ирина Меркушина. Знаменитые биатлонистки прокомментируют захватывающие пасьюты и пообщаются в теплом биатлонном кругу.

Встреча «Экспертов биатлона» с болельщиками в Тернополе состоится впервые. Ирина Меркушина уже была гостьей проекта «Эксперты биатлона-2» во Львове в прошлом месяце. Ей очень понравился прием, потому она пригласила проект в Тернополь. Для Елены Петровой участие в подобном мероприятии станет дебютным. Елена Юрьевна приедет к тернопольским поклонникам биатлона из Сум, где она проживает и работает. Также ожидается, что встречу посетят родители известных действующих биатлонистов: Елены Пидгрушной и Дмитрия Пидручного. Кроме того, на мероприятии будет присутствовать Виктор Михайлович Щур – чемпион СССР по биатлону, а нынче президент федерации биатлона Тернопольской области.

«С радостью пообщаюсь с болельщиками. Обязательно привезу свою олимпийскую медаль, автографкарты. Каждая встреча с любителями биатлона разных поколений приятна. Я рада, что мои болельщики есть, они меня поддерживают всегда: и в жизни, и в спорте. Я бы хотела, чтобы они мне задали массу интересных вопросов и чтобы восстановили мою спортивную историю» - сообщила Елена Петрова накануне встречи.

Досье: ЕЛЕНА ПЕТРОВА – вице-чемпионка Олимпиады в Нагано 1998 года, 10-кратная призерка чемпионатов мира (4 персональные награды), чемпионка и многократная призерка чемпионатов Европы, дважды поднималась на золотой подиум этапов Кубка мира. Два года подряд входила в топ-10 мирового тотала. Завершила карьеру в сезоне 2006-2007. Имеет Орден «За заслуги» ІІІ степени. Возглавляет НОК Сумской области.

Ирина Меркушина вместе с болельщиками и президентом Тернопольской федерации биатлона принимает активное участие в организации мероприятия. Ирина Владимировна надеется, что встреча пройдет в теплой обстановке и сможет объединить поклонников биатлона со всей Украины.

«Мне очень понравилось, как тепло приняли нас болельщики во Львове. Я встретилась с львовскими воспитанниками, которых мы с Олегом тренировали. Мне очень хотелось бы, чтобы такие мероприятия проходили и в Тернополе. Здесь болельщиков немало, они часто приходят на соревнования, звонят, но я многих не знаю лично. А эта встреча, в теплой компании, нас объединит, и поклонники биатлона узнают нюансы, возникающие в ходе гонки. Есть футбольные фанаты, и они объединяются, а у нас биатлонные, и мы должны быть вместе. Думаю, этот день им запомнится надолго» - прокомментировала Ирина Меркушина.

Досье: ИРИНА МЕРКУШИНА – вице-чемпионка мира-2003 в эстафете. Двукратная призерка чемпионатов Европы, трижды поднималась на пьедестал на этапах Кубка мира. Завершила карьеру в сезоне 2003-2004. Заслуженный тренер Украины. Старший преподаватель кафедры спорта Тернопольского национального экономического университета. Воспитывает дочерей Александру и Анастасию – чемпионку юниорского чемпионата мира, двукратную чемпионку Европы.

Ирина Владимировна и Елена Юрьевна ожидают, что наша сборная, как мужская, так и женская, смогут выступить достойно на главном старте сезона.

«В Хохфильцене бывают ветра, но когда спортсмен готовится в Среднегорье, он к этим трассам готов. Команда у нас сильная, что мужская, что женская. Прекрасное поколение, хорошие спортсмены, мне нравится подход наших ребят к стартам, будь то чемпионаты мира или другие старты» - отметила Елена Петрова.

«Сложно сказать наперед, что будет, потому что на чемпионатах мира случаются непредсказуемые ситуации. Кто-то из сильнейших переволнуется и не выступит в свою силу, а кто-то, от кого не ожидали результатов, стрельнет хорошо и попадет на подиум. Не предугадаешь. Будем надеяться, что что-то захватывающее нас ожидает. Не всегда будет так предсказуемо: Дальмайер, Коукалова. Может, наши девчонки и мальчшки покажут свои силы и стремления. Думаю, что-то будет интересное, интригующее» - сообщила Ирина Меркушина.

Во время встречи пройдет автограф-сессия с известными спортсменами, прогнозирование, «живое» комментирование, батл-викторина на знание истории украинского биатлона, а также много сюрпризов и розыгрышей. Мероприятие состоится при поддержке ТВЦ «Атриум».

Впервые, благодаря социальному спецпроекту «Эксперты биатлона», у фанатов появилась возможность не просто наблюдать за соревнованиями, но и познакомиться друг с другом, самостоятельно анализировать исход гонок наравне с известными спортивными комментаторами и аналитиками. Дружественная атмосфера, трансляции Кубка мира на большом экране, горячее обсуждение гонок, «живое» комментирование и подарки за лучшие прогнозы - это проект «Эксперты биатлона». Поддержи украинских биатлонистов вместе с нами!

Детальнее о проекте и новостях можно узнать на официальной странице «Экспертов биатлона».

Информационные партнеры проекта «Эксперты биатлона-2»: BIGMIR.NET, SPORT.UA, СЕГОДНЯ.UA, BIATHLON.COM.UA

К сведению:

Проект «Эксперты биатлона»– место встречи экспертов-биатлонистов, медиа-экспертов и фанатов-экспертов. На программу, кроме известного биатлониста, официально заявлен медиа-эксперт (спортивный журналист). Каждая редакция имеет право предложить своего специалиста для участия в проекте.

Медиа-экспертами старта проекта «Эксперты биатлона-2» стали: Константин Клименко, Денис Трубецкой, Максим Кравец и другие. Эксперты-биатлонисты, посетившие проект в сезоне 2016-2017: Оксана Хвостенко, Вячеслав Деркач, Сергей Седнев, Василий Карленко, Нина Пронина (Карасевич), Валентина Цербе-Несина, Ирина Меркушина, Андрей Дериземля.

Автор идеи и ведущая программы – спортивный журналист Алёна Романова.