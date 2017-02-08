ЗОЦ: «От Вали Семеренко вряд ли можно ждать феерических результатов»

Тренер по биатлону Николай Зоц рассказал о шансах украинских биатлонисток на чемпионате мира.

«Если реально смотреть на вещи, то, естественно, наша команда сильна, но бороться за высокие места будет, думаю, тяжеловато. Я видел девушек на чемпионате Европы. Как по мне, то для Джимы и Меркушиной этот старт был лишним. Хотя понятно, что туда тоже нужно ездить и занимать хорошие места... Хорошо, что Пидгрушная не ездила на Европу. Я думаю, что в одной из гонок чемпионата именно она покажет высокий результат», - сказал тренер.

Николай Зоц считает, что Валентина Семеренко хорошо выступит в командных гонках.

«От Вали вряд ли можно ждать феерических результатов в личных гонках. Все-таки много не стартовала. Но она хорошо тренировалась, и я уверен, что ее вклад в эстафетных гонках будет огромным», - сказал тренер.

А вот Ирине Варвинец, которая была девятой в индивидуальной гонке на прошлом чемпионате мира, бороться за высокие места будет очень сложно, - считает специалист.

«По тому, что я видел на Европе в исполнении Ирины, думаю, ей трудно будет на мире, как в личных гонках, так и в командных. Вообще я к ней сейчас отношения почти не имею, она тренируется с командой», - заявил Зоц.

Тренер также прокомментировал выступление на Универсиаде и Чемпионате Европы своего подопечного Артема Тищенко: «Артему тяжело в том плане, что все смотрят на его былые заслуги, когда его называли одним из самых перспективных биатлонистов. В тренировочном процессе вроде бы все идет нормально, но мне кажется главные проблемы Артема находятся вне биатлона.Из-за этого он не показывает того, на что способен».

Чемпионат мира в австрийском Хохфильцене стартует 9-го февраля. Соревнования откроет смешанная эстафета.