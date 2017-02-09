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Хохфильцен-2017. Смешанная эстафета. LIVE

Текстовая онлайн-трансляция смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии

  • 09.02.2017 09:50
  • 361 просмотров
  • 1 комментария
Метки
International Biathlon Union - IBU
© International Biathlon Union - IBU

Сегодня начинается чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. В программе дня - смешанная эстафета. Начало – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Состав сборной Украины:

10-1.  Елена Пидгрушная
10-2.  Юлия Джима
10-3.  Сергей Семенов
10-4.  Дмитрий Пидручный

Полный список участников - здесь.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Серхіо Агуеро
      Серхіо Агуеро, 09.02.2017 10:03
    0
    Я не розумію куди пропав Кільчитський..людина непогано себе проявила як в естафеті так і в індувідуальних гонках
    Готувався до ЧЕ і там не з'явився навіть,не попав в заявку на ЧС хоча є сильніший ніж Жирний
    Зараз Прима захворів і викликали Ткаленка ,а не Кільчиьського
    Про травму чи якесь захворювання ніякої інфи вроді не було
    Ссылка
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