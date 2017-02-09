Хохфильцен-2017. Смешанная эстафета. LIVE

Ну так понаехало, что коренных Киевлян в Киеве уже практически мало осталось.

Я бы так категорично не утверждал, у любого игрока были, есть и будут периоды спада и подъема......

Я не розумію куди пропав Кільчитський..людина непогано себе проявила як в естафеті так і в індуві...