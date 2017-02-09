Хохфильцен-2017. Смешанная эстафета. LIVE

Сегодня начинается чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. В программе дня - смешанная эстафета. Начало – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Состав сборной Украины:
10-1. Елена Пидгрушная
10-2. Юлия Джима
10-3. Сергей Семенов
10-4. Дмитрий Пидручный
Полный список участников - здесь.
Полный список участников - здесь.
Источник — Sport.ua
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Готувався до ЧЕ і там не з'явився навіть,не попав в заявку на ЧС хоча є сильніший ніж Жирний
Зараз Прима захворів і викликали Ткаленка ,а не Кільчиьського
Про травму чи якесь захворювання ніякої інфи вроді не було
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