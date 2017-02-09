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Анастасия МЕРКУШИНА: «Перед ЧМ получила советы от Бьорндалена»

Биатлонистка сборной Украины о том, как подглядывала за звездами и познакомилась с «королем»

  • 09.02.2017 11:38
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biathlon.com.ua. Анастасия Меркушина
© biathlon.com.ua. Анастасия Меркушина
Сегодня стартует чемпионат мира по биатлону. По приезде в Хохфильцен с нами пообщалась самая младшая украинская участница чемпионата мира по биатлону – 22-летняя Анастасия Меркушина, чемпионка мира среди юниоров (микст, 2012) и бронзовая призерка этапа Кубка мира в Поклюке (эстафета, 2016), дебютировавшая на взрослом уровне только в этом сезоне.
 
- Анастасия, вы впервые стартуете на взрослом чемпионате мира. Нервничаете?
- Да, конечно, нервничаю. У меня есть опыт участия в этапах Кубка мира, а чемпионатов мира у меня было много юниорских (2010-2016. – Авт.). Я знаю, что это очень сложно, и надеюсь, что полностью к нему готова.
 
- Родители дают наставления?
- Естественно. Папа здесь со мной в качестве тренера. Получаю от него наставления, советы, подсказки. В общем, работаем.
 
- С кем живете в комнате?
- С папой.
 
- Так у вас круглосуточный контроль?
- Да, просто сейчас такой период, что нужно быть ближе к семье. Тем более это держит в тонусе. Ко всему отношение серьезное: и к питанию, и к режиму сна, и к распорядку дня. У нас серьезные требования, поэтому это необходимо.
 
- Почему в составе заявлено только по пять участников?
- Разрешено заявлять шесть, насколько я знаю. Но это скорее вопрос к тренерам. Я думаю, что шестой человек есть в составе, но он просто не заявлен в СМИ. Но я этого точно не знаю.
 
- Вы еще не в курсе, в каких гонках будете участвовать?
- Пока не известно. Думаю, это будет решаться в последний момент, в основном на пристрелке: кто как себя будет чувствовать.
 
- А какая ваша любимая гонка? Где бы хотели участвовать?
- Всегда любимой была эстафета. Мне она наиболее близка. Хотя медали у меня есть и в индивидуальных гонках. Говорила, что не люблю бежать последний этап в эстафете? Ну, я скорее имела в виду, что он сложный, поэтому ответственность большая. Но каждый этап в эстафете важен.
 
- Какую главную задачу вы или тренеры ставите на этом мире?
- Ничего не выдумывать. Просто выйти и отработать, как любую другую гонку.
 
- Какие аспекты вам удалось в этом сезоне подтянуть?
- Самый большой прогресс – в беге. Но это результат не только этого года, а длительной подготовки. Просто пришло свое время. Физиологически я сделала скачок, который планировался уже давно. Для меня никаких сюрпризов здесь нет. Я просто планомерно готовлюсь к серьезным испытаниям во взрослом спорте.
 
- Каково быть самой младшей в команде? Дедовщины нет?
- Нет, дедовщины нет (смеется). И я далеко не самая младшая. С нами весь сезон тренировались и Анна Кривонос (19 лет. – Авт.), и Кристина Дмитренко (17). Только сейчас я получилась самой младшей. Но мы относимся с уважением друг к другу. Нет разницы – старший ты или младший. Скорее, по рейтингу иерархия. Кто сильнее – у того, скажем так, больше прав в команде.
 
- А как вам тренироваться бок о бок с олимпийскими чемпионками?
- Безусловно, это мотивирует. Всегда хорошо, когда тренируешься с теми, кто сильнее тебя. Смотришь на них, где-то копируешь, видишь их ошибки и стараешься их не повторять. И наоборот, они указывают на твои недостатки. Работа плодотворная.
 
- Сейчас у вас есть возможность на соревнованиях быть ближе и к иностранным звездам. С кем из кумиров уже удалось встретиться?
- Я достаточно много общалась с Оле-Эйнаром Бьорндаленом. Получила от него много полезных советов. Конечно, я стараюсь следить за сильнейшими, на тренировках тайком за ними кататься, наблюдать втихаря. Где встретила Бьорндалена? С ним удалось пообщаться на вкатке в Норвегии. У нас один спонсор. Там мы и встретились – я смогла задать пару вопросов.
 
- В детстве за кого болели?
- За Бьорндалена болела, конечно (смеется). И еще Кати Вильхельм и Сандрин Байи – мои любимые спортсменки.
 
- Насчет Олимпиады не хотите загадывать или все-таки позволяете себе помечтать об участии в ней?
- Как Бог даст. Будем работать. Но я всегда думаю о самом высоком результате. Победа – это высшая планка. И все, что я делаю, я делаю ради победы. Так что да, я настраиваюсь на Игры. А там – как выйдет. Стараюсь не расстраиваться, работать – и все (смеется).
 
- Вы выросли в биатлонной семье (мама Ирина была в составе сборной в 90-х, отец Олег – тренер. – Авт.). Никогда не думали заниматься чем-то другим или с пеленок знали, что будете биатлонисткой?
- Я много чего пробовала в жизни и много о чем мечтала. Но мечтать и делать – разные вещи. И если у меня было воодушевление и желание работать – я работала. Думаю, если бы чего-то хотелось по-настоящему, то я бы этого добилась. Вот биатлоном заниматься мне хотелось больше всего.
 

Источник — Сегодня Спорт

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