Паунд указал на «веские основания» для лишения Тюмени ЧМ по биатлону

Решение Международного союза биатлонистов (IBU) предложить России отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Тюмени имеет под собой веские основания помимо доклада Ричарда Макларена. Об этом заявил экс-глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Ричард Паунд.

«Нам не известно то, что известно IBU. Безусловно, IBU не мог принять такое решение на пустом месте, но здесь много нюансов. Я думаю, что они протестировали не только биатлонистов, выступавших на Олимпийских играх в Сочи, но и проанализировали большое количество документов. Я уверен, что у IBU были веские основания для того, чтобы предложить Тюмени отказаться от проведения соревнований, и это не только доклад Макларена», - сказал Паунд агентству «Р-Спорт».

Внеочередной конгресс IBU в австрийском Хохфильцене накануне предложил России отказаться от проведения чемпионата мира по биатлону 2021 года в Тюмени, угрожая в противном случае отнять турнир в одностороннем порядке.

Основанием для принятия такого решения послужила рекомендация МОК не проводить в России крупных международных стартов на время расследования допинговых нарушений, а также требование WADA пересмотреть решение по выбору Тюмени.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов назвал принятое на конгрессе решение нелегитимным.

«IBU вправе принимать такие решения, и я уверен, что они следуют предписаниям кодекса Всемирного антидопингового агентства, особенно если страна находится под подозрением по поводу отсутствия контроля за допингом», - добавил Паунд.

Президент IBU Андерс Бессеберг признал, что конгресс принял решение лишить Тюмень права проведения чемпионата мира в 2021 году, так как в противном случае организация могла бы быть объявлена не соответствующей кодексу WADA.