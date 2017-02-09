Хохфільцен: бойовий настрій напередодні старту

За день до початку чемпіонату світу з біатлону учасники провели офіційне тренування на трасах Хохфільцена. Українська команда готувалася інтенсивно. Дмитро Підручний та Сергій Семенов відпрацьовували стрільбу, постійно отримуючи корективи від старшого тренера чоловічої збірної України Юрая Санітри. Хлопці підійшли до старту у бойовому настрої, сконцентровані і у той же час з притаманним їм почуттям гумору.

Як відомо, до складу національної команди чоловіків включено також Руслана Ткаленка – у зв‘язку із хворобою Артема Прими, котрого медики прагнуть поставити на ноги до чоловічої естафети. Зрештою, навіть за відсутності Прими більше шансів на естафету передусім буде в Олександра Жирного.

Також поповнення і у жіночій збірній, до якої приєдналася Ольга Абрамова – вчора вона несла прапор України на офіційній церемонії відкриття чемпіонату світу. Чому Ольгу включили до команди із запізненням - поки невідомо. Старший тренер жіночої збірної Урош Велепець у відповідь на це запитання сказав: «Поки не можу сказати». У будь-якому разі, це питання з’ясується, а головне, щоби всі були здорові і по-бойовому налаштовані на гонки світової першості. Відтак тримаємо кулаки за нашу «мікс-команду», яку з першого етапу поведе досвідчена олімпійська чемпіонка Олена Підгрушна, за нею Юлія Джима, Сергій Семенов та Дмитро Підручний! У Хохфільцені вже присутні українські вболівальники, тож нашим біатлоністам буде від кого почути слова і вигуки підтримки!

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена