Украинский биатлонист Сергей Семенов пообщался с корреспондентом Sport.ua после тренировки сборной Украины накануне старта чемпионата мира.
- Сергей, в первую очередь хочется узнать, как тебе трасса?
- Есть чуть-чуть на трассе глянец небольшой, скользко немного... Но может буду быстрее ехать (улыбается - Авт.).
- Как настроение? Как чувствуете себя физически и психологически?
- В принципе, чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Но все покажет старт.
- Как пошла сегодня стрельба?
- Были проблемы с ветром, менялся в разные стороны. Главное - не пропустить этот момент.
- Насколько здесь сложная трасса?
- Я бы сказал, что легких трасс вообще не существует, но по опыту, я довольное неплохо здесь стреляю. Серьезных проблем не было, но как всегда это и горы, и подход, но проблемы будут на стойке, не только у меня, но и у всех.
Источник — Sport.ua
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