Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергей СЕМЕНОВ: «Я неплохо стреляю в Хохфильцене»

Украинский биатлонист поделился своими ожиданиями от гонки в Хохфильцене

  • 09.02.2017 14:23
  • 129 просмотров
  • 0 комментария
Метки
УНИАН. Сергей Семенов
© УНИАН. Сергей Семенов
Украинский биатлонист Сергей Семенов пообщался с корреспондентом Sport.ua после тренировки сборной Украины накануне старта чемпионата мира.
 
- Сергей, в первую очередь хочется узнать, как тебе трасса?
- Есть чуть-чуть на трассе глянец небольшой, скользко немного... Но может буду быстрее ехать (улыбается - Авт.).
 
- Как настроение? Как чувствуете себя физически и психологически?
- В принципе, чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Но все покажет старт.
 
- Как пошла сегодня стрельба?
- Были проблемы с ветром, менялся в разные стороны. Главное - не пропустить этот момент.
 
- Насколько здесь сложная трасса?
- Я бы сказал, что легких трасс вообще не существует, но по опыту, я довольное неплохо здесь стреляю. Серьезных проблем не было, но как всегда это и горы, и подход, но проблемы будут на стойке, не только у меня, но и у всех. 



Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.