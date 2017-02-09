Украинский биатлонист Сергей Семенов пообщался с корреспондентом Sport.ua после тренировки сборной Украины накануне старта чемпионата мира.

- Сергей, в первую очередь хочется узнать, как тебе трасса?

- Есть чуть-чуть на трассе глянец небольшой, скользко немного... Но может буду быстрее ехать (улыбается - Авт.).

- Как настроение? Как чувствуете себя физически и психологически?

- В принципе, чувствую себя отлично, никаких проблем нет. Но все покажет старт.

- Как пошла сегодня стрельба?

- Были проблемы с ветром, менялся в разные стороны. Главное - не пропустить этот момент.

- Насколько здесь сложная трасса?

- Я бы сказал, что легких трасс вообще не существует, но по опыту, я довольное неплохо здесь стреляю. Серьезных проблем не было, но как всегда это и горы, и подход, но проблемы будут на стойке, не только у меня, но и у всех.