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Хохфильцен-2017: у сборной Казахстана нашли допинг

Судьба казахстанских биатлонистов прояснится после брифинга полиции

  • 09.02.2017 15:00
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  • 1 комментария
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Хохфильцен-2017: у сборной Казахстана нашли допинг

«В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону, найдены запрещенные препараты: шприцы и медицинское оборудование. Был обыск. Ждем полицейский брифинг. Здесь допинг — уголовное преступление», — сообщил российский коментатор Дмитрий Губерниев в Instagram.

По данным журналиста, полиция с конца января целенаправленно прорабатывала казахстанцев после сообщения очевидца о выброшенных неизвестными на заправке в окрестностях Антерсельвы медицинских препаратах и средств для переливания крови. Среди мусора была найдена аккредитация доктора сборной Казахстана.

Накануне в ночном обыске в Хохфильцене, который принес результаты, участвовало около 30 стражей порядка. После него всех членов сборной Казахстана обязали пройти дополнительный допинг-контроль.

Подробности ожидайте немного позже в репортаже нашего специального корреспондента Александра Глывинского.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    golovkin00
    golovkin00, 09.02.2017 16:00
    -2
    ДЕШЕВАЯ ПРОВОКАЦИЯ...
    и сами типа подбросили аккредитацию...АХАХА
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