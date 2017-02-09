Хохфильцен-2017: у сборной Казахстана нашли допинг

«В домике, где живет сборная Казахстана по биатлону, найдены запрещенные препараты: шприцы и медицинское оборудование. Был обыск. Ждем полицейский брифинг. Здесь допинг — уголовное преступление», — сообщил российский коментатор Дмитрий Губерниев в Instagram.

По данным журналиста, полиция с конца января целенаправленно прорабатывала казахстанцев после сообщения очевидца о выброшенных неизвестными на заправке в окрестностях Антерсельвы медицинских препаратах и средств для переливания крови. Среди мусора была найдена аккредитация доктора сборной Казахстана.

Накануне в ночном обыске в Хохфильцене, который принес результаты, участвовало около 30 стражей порядка. После него всех членов сборной Казахстана обязали пройти дополнительный допинг-контроль.

Подробности ожидайте немного позже в репортаже нашего специального корреспондента Александра Глывинского.