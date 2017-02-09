Снять тирольское проклятие

Ровнехонько за год до церемонии открытия зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане в австрийском Хохфильцене стартует чемпионат мира-2017. Австрийская часть исторической местности Тироль на 11 дней примет у себя лучших биатлонистов планеты. Пусть и не сильнейшим составом, но наверняка поборется за высокие места и сборная Украины.

Немного истории

Чемпионат этот – уже 52-й по счету. Для Хохфильцена, как для организатора, уже третий: предыдущие проводились в 1978, 1998 (командные гонки, не вошедшие в программу Олимпиады-1998) и 2005 годах.

К сожалению, сборная Украины еще никогда не выигрывала медали мировых первенств именно в Хохфильцене. При этом турнир 2005 года был одним из тех трех чемпионатов (начиная с 1996-го), где наши вообще не поднимались на пьедестал.

Сейчас там будут разыграны 11 комплектов наград. В чемпионате примут участие 326 биатлонистов (171 мужчин и 155 женщин) из 37 стран. Стадион в Хохфильцене может принять 10 500 зрителей на трибунах и еще 11 000 вдоль трасс.

Перед Сочи было веселее

Перед Играми-2014, крайний, предолимпийский чемпионат мира проходил в чешском городе Нове-Место-на-Мораве. И подарил уйму запредельных эмоций, которых хватило аккурат до сочинских золота и бронзы. Тогда, на трассах в Чехии феерили девчата, взявшие пять призовых мест, а Елена Пидгрушная стала первой после «эпохи Зубриловой» чемпионкой мира. Так сказать, в новейшей истории.

Если не тревожно, то терзаемые смутными сомнениями, ждут предстоящего старта украинские болельщики. На двух послеолимпийских чемпионатах мира у нас было три медали – из финского Контиолахти-2015 Валя Семеренко привезла две («золото» в масс-старте и «бронзу» в спринте), в норвежском Осло в прошлом году женская команда медалей не брала совсем, выручил Сергей Семенов своим третьим местом в спринте.

Накануне нынешнего Хохфильцена поклонники биатлона пребывают в еще более унылом настроении, чем тогда. Виной тому грандиозные кадровые проблемы сборной. Уже третий сезон пропускает Вита Семеренко, но нынешний по особо уважительной причине: в сентябре в канадском Торонто она родила сына Марка. На полном серьезе говорилось, что в сезоне-2016/17 не увидим на лыжне и сестричку молодой мамы – Валю Семеренко. Уж больно прихватили старые болячки, в частности, спина. Астму в прошлом году обнаружили у капитана женской команды Елены Пидгрушной, из-за чего она буквально задыхалась во время гонок. Но обе спортсменки в Хохфильцене выступать намерены. Как и Джима, совершившая неимоверный прогресс в плане бега, но получившая взамен дисбаланс при стрельбе. Теперь она бежит быстро, но не может привести скорость на трассе в гармонию с меткостью на стрельбище. В самый последний момент заболел Артем Прима…

Вообще, в последнее время травмы и другие хвори преследуют наших биатлонистов буквально по пятам. Отсюда и такие пугающие «достижения» на этапах текущего Кубка мира. Всего две третьих позиции: женская эстафета в Поклюке и индивидуалка Семенова в Антхольце, много четвертых мест у обеих эстафетных команд. Главный тренер сборной Урош Велепец и президент ФБУ Владимир Брынзак в один голос твердят: паниковать рано и вообще не стоит, в Хохфильцене откроется второе дыхание.

Дай Бог, ждать осталось недолго. А пока состав тех, у кого оно должно открыться:

женщины: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец;

мужчины: Дмитрий Пидручный, Сергей Семенов, Артем Прима, Владимир Семаков, Александр Жирный.

В тылу противников

Понятно, что каждая из стран-участниц ЧМ постаралась привезти в Хохфильцен сильнейшие сборные. Также без лишних слов ясно, лидер мужского зачета этапов Кубка мира француз Мартен Фуркад будет бороться за все, что только можно. Он выдает сумасшедший сезон, удивительно, когда еще успевает комментировать допинг-скандалы, перенос тюменского этапа КМ, поддерживать своих соотечественников. По поводу предстоящих состязаний, «скромно» заметил, что «для начала хочу одно «золото», а дальше поглядим». Поехал в Австрию и брат Мартена – Симон, несмотря на то, что только недавно переболел. Сильный состав будет и у женской команды во главе с Мари Дорен Абер (4 место общего зачета Кубка мира).

Традиционно реальными претендентами на медали будут норвежцы. Причем как у мужчин, так и у женщин. Наверняка увидим на пьедестале кого-то (а то и всех) из звездной тройки – Йоханнес Бе, Эмиль Свендсен и нестареющий Уле Эйнар Бьорндален. Хотя не нужно исключать из числа претендентов и пропустившего старт сезона по болезни Тарье Бе.

Боевой состав привезли немцы. Сразу трое входят в десятку общего зачета Кубка мира – Симон Шемпп, Арнд Пайффер, Эрик Лессер. Несмотря на то, что по состоянию здоровья не поехала в Хохфильцен Франциска Пройс, в составе женского Бундестима присутствует лидер общего зачета Лаура Дальмайер, есть и Франциска Хильдебранд.

Тяжело предположить, чего ожидать от сборной России. После двухгодичной дисквалификации вернулись Александр Логинов и Ирина Старых, которые к вящему неудовольствию большинства соперников, уже успели взять по четыре медали на прошедшем чемпионате Европы-2017 в польском Душники-Здруй. Но и без них у россиян серьезная делегация, где основные надежды традиционно возлагаются на Антона Шипулина.

Хозяева также представили серьезный ростер. Присутствует в нем 40-летний ветеран Даниэль Мезотич, но основные надежды будут возлагаться на Юлиана Эберхара, Симона Эдера, Доминика Ландертингера, у женщин основной претенденткой на награды является Лиза Тереза Хаузер.

Солидное усиление в виде вернувшейся после годового перерыва Дарьи Домрачевой получила сборная Белоруссии. Финские надежды возлагаются на Кайсу Макаряйнен, болельщики Чехии молятся на Габриэлу Коукалову, хотя не нужно списывать со счетов Эву Пушкарчикову и Веронику Виткову.

А вот сборная Словении понесла невосполнимую потерю: ее лидер Яков Фак досрочно завершил сезон из-за болезней, и теперь будет готовиться уже к Олимпиаде 2018.

На старт. Внимание. Микст

Сегодня, в 14:45 по местному времени (15:45 по Киеву) наши побегут смешанную эстафету (2х6 км + 2х7,5 км). Состав сильнейший – Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный. Впрочем, у соперников тоже самые звездные миксты.

Примечательно, что по итогам смешанной эстафеты сборная Украины ни разу не оказывалась на мировых первенствах на пьедестале почета. Начиная с 2005 года, когда в этой дисциплине впервые были разыграны медали чемпионата мира, мы наград не выигрывали. С 2014-й дисциплина стала еще и олимпийской, у нас те же «успехи» (7-е место). Не пора ли сломать традицию? В Хохфильцене украинцы будут стартовать под 10 номером.

И так, к слову. На недавнем чемпионате Европы смешанная эстафета (Меркушина, Джима, Жирный, Ткаленко) заняли третье место.

Вспомним. Посчитаем. Помечтаем

За время выступлений на чемпионатах мира по биатлону украинцы выиграли 38 медалей (35 у женщин, 3 у мужчин).

Из них: 8 золотых (3 в эстафетах, 5 личных), 9 серебряных (2 – в эстафетах, 7 – личных), 21 бронзовую (6 – в эстафетах и командных гонках, 15 – личных).

Вот бы взять еще парочку, и довести счет до ровного.

Иван АНДРЕЙЧЕНКО