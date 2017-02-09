Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира

В австрийском Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой стала смешання эстафета. Сборная Украины провела гонку в таком составе:
10-1. Елена Пидгрушная
10-2. Юлия Джима
10-3. Сергей Семенов
10-4. Дмитрий Пидручный
К сожалению, Елена Пидгрушная допустил по два промаха на каждой из стрельб, после чего Украина откатилась во второй десяток в списке гощиц. Улучшила положение команды Юлия Джима, допустившая только один промах - она передавала эстафету уже седьмой. Сергей Семенов провел неплохую гонку - один промах и сохранение всё той же седьмой строчки в списке лидеров. Исправлять ситуацию должен быть Дмитрий Пидручный - и он, в принципе, сделал всё, что мог: сборная Украины финишировала пятой!
Интересная борьба развернулась за второе место, поскольку немец Симон Шемпп ушел на последний круг с весомым перевесом. А француз Марен Фуркад и Антон Шипулин разыграли серебро буквально на последних метрах трассы. Фуркад оказался на секунду быстрее!
Итоги гонки:
1. Германия - 1:09:06,41.
2. Франция (+2,2)
3. Россия (+3,2)
4. Италия (+28,7)
5. Украина (+35,6)
6. Швеция (+41,6)
К сожалению, Елена Пидгрушная допустил по два промаха на каждой из стрельб, после чего Украина откатилась во второй десяток в списке гощиц. Улучшила положение команды Юлия Джима, допустившая только один промах - она передавала эстафету уже седьмой. Сергей Семенов провел неплохую гонку - один промах и сохранение всё той же седьмой строчки в списке лидеров. Исправлять ситуацию должен быть Дмитрий Пидручный - и он, в принципе, сделал всё, что мог: сборная Украины финишировала пятой!
Интересная борьба развернулась за второе место, поскольку немец Симон Шемпп ушел на последний круг с весомым перевесом. А француз Марен Фуркад и Антон Шипулин разыграли серебро буквально на последних метрах трассы. Фуркад оказался на секунду быстрее!
Итоги гонки:
1. Германия - 1:09:06,41.
2. Франция (+2,2)
3. Россия (+3,2)
4. Италия (+28,7)
5. Украина (+35,6)
6. Швеция (+41,6)
Источник — Sport.ua
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Финиш Смешаной эстафеты.Шипулин vs Фуркад.
br />Финиш Смешаной эстафеты.Шипулин vs Фуркад.
br />Финиш Смешаной эстафеты.Шипулин vs Фуркад.
Шкода, бо дуже добре пройли наші біатлоністи наступні етапи.
Чемпіонат Світу тільки розпочався, чекаємо медалей у наступнихГонках
шипулін лох. Фуркад красава.
и тебя с деревяшкой
Кепік, 09.02.2017 17:15 шипулін лох. Фуркад красава. и тебя с деревяшкой
"ватан" сглотнул?
Кепік, 09.02.2017 17:15 шипулін лох. Фуркад красава. и тебя с деревяшкой
"ватан" сглотнул?
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