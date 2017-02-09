Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира

В австрийском Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой стала смешання эстафета. Сборная Украины провела гонку в таком составе:

10-1. Елена Пидгрушная

10-2. Юлия Джима

10-3. Сергей Семенов

10-4. Дмитрий Пидручный



К сожалению, Елена Пидгрушная допустил по два промаха на каждой из стрельб, после чего Украина откатилась во второй десяток в списке гощиц. Улучшила положение команды Юлия Джима, допустившая только один промах - она передавала эстафету уже седьмой. Сергей Семенов провел неплохую гонку - один промах и сохранение всё той же седьмой строчки в списке лидеров. Исправлять ситуацию должен быть Дмитрий Пидручный - и он, в принципе, сделал всё, что мог: сборная Украины финишировала пятой!



Интересная борьба развернулась за второе место, поскольку немец Симон Шемпп ушел на последний круг с весомым перевесом. А француз Марен Фуркад и Антон Шипулин разыграли серебро буквально на последних метрах трассы. Фуркад оказался на секунду быстрее!



Итоги гонки:



1. Германия - 1:09:06,41.

2. Франция (+2,2)

3. Россия (+3,2)

4. Италия (+28,7)

5. Украина (+35,6)

6. Швеция (+41,6)