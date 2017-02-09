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Сборная Германии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира

Украина стала пятой в Хохфильцене

  • 09.02.2017 17:12
  • 1389 просмотров
  • 13 комментария
Метки
sportfm.ru. Симон Шемпп
© sportfm.ru. Симон Шемпп

В австрийском Хохфильцене стартовал чемпионат мира по биатлону. Первой гонкой стала смешання эстафета. Сборная Украины провела гонку в таком составе: 

10-1.  Елена Пидгрушная
10-2.  Юлия Джима
10-3.  Сергей Семенов
10-4.  Дмитрий Пидручный

К сожалению, Елена Пидгрушная допустил по два промаха на каждой из стрельб, после чего Украина откатилась во второй десяток в списке гощиц. Улучшила положение команды Юлия Джима, допустившая только один промах - она передавала эстафету уже седьмой. Сергей Семенов провел неплохую гонку - один промах и сохранение всё той же седьмой строчки в списке лидеров. Исправлять ситуацию должен быть Дмитрий Пидручный - и он, в принципе, сделал всё, что мог: сборная Украины финишировала пятой!

Интересная борьба развернулась за второе место, поскольку немец Симон Шемпп ушел на последний круг с весомым перевесом. А француз Марен Фуркад и Антон Шипулин разыграли серебро буквально на последних метрах трассы. Фуркад оказался на секунду быстрее!

Итоги гонки:

1. Германия - 1:09:06,41.
2. Франция (+2,2)
3. Россия (+3,2)
4. Италия (+28,7)
5. Украина (+35,6)
6. Швеция (+41,6)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Кепік
    online
      Кепік, 09.02.2017 17:15
    +5
    шипулін лох. Фуркад красава.
    Ссылка
    Алекс Голдин
    Алекс Голдин, 09.02.2017 17:17
    +1
    жаль что Мартен бросил в конце догонять немца.... могло выйти вообще что-то непредсказуемое
    Ссылка
    Андрей Козак
      Андрей Козак, 09.02.2017 17:19
    +1
    https://www.youtube.com/watch?v=9zAzPwM5b2g&feature=youtu.be
    Финиш Смешаной эстафеты.Шипулин vs Фуркад.
    Ссылка
    Кепік
    online
      Кепік, 09.02.2017 17:19
    +2
    Алекс Голдин, 09.02.2017 17:17
    жаль что Мартен бросил в конце догонять немца.... могло выйти вообще что-то непредсказуемое
    Німець забив болт і економив сили. Фуркад його аж ніяк не наздогнав би.
    Ссылка
    Кепік
    online
      Кепік, 09.02.2017 17:20
    -1
    Андрей Козак, 09.02.2017 17:19
    https://www.youtube.com/watch?v=9zAzPwM5b2g&amp;feature=youtu.be<
    br />Финиш Смешаной эстафеты.Шипулин vs Фуркад.
    Ссылка
    Кепік
    online
      Кепік, 09.02.2017 17:23
    -1
    Андрей Козак, 09.02.2017 17:19
    https://www.youtube.com/watch?v=9zAzPwM5b2g&amp;feature=youtu.be<
    br />Финиш Смешаной эстафеты.Шипулин vs Фуркад.
    Дякую! Поставив лайк)
    Ссылка
    Vitalik Shevchenko
      Vitalik Shevchenko, 09.02.2017 17:25
    +5
    Ех, Олена Олена.....Завжди хтось один має чуданути.
    Шкода, бо дуже добре пройли наші біатлоністи наступні етапи.
    Чемпіонат Світу тільки розпочався, чекаємо медалей у наступнихГонках
    Ссылка
    deN.
      deN., 09.02.2017 17:34
    +2
    швидкість Джими впала, тривожно трохи...
    Ссылка
    Трактор
    online
    Трактор, 09.02.2017 17:45
    -3
    Кепік, 09.02.2017 17:15
    шипулін лох. Фуркад красава.
    и тебя с деревяшкой
    Ссылка
    King King
    online
      King King, 09.02.2017 17:48
    +2
    Трактор, 09.02.2017 17:45
    Кепік, 09.02.2017 17:15
    шипулін лох. Фуркад красава.

    и тебя с деревяшкой
    "ватан" сглотнул?
    Ссылка
    Денис Качалов
    online
      Денис Качалов, 09.02.2017 17:50
    +1
    Финиш Фуркада и шипы напомнил прошлогодний Пидгрушной и Далмаер, все по технике... Только Фуркад это сделал с сарказмом! 5 баллов!
    Ссылка
    Трактор
    online
    Трактор, 09.02.2017 17:55
    0
    King King, 09.02.2017 17:48
    Трактор, 09.02.2017 17:45
    Кепік, 09.02.2017 17:15 шипулін лох. Фуркад красава. и тебя с деревяшкой

    "ватан" сглотнул?
    не спустил
    Ссылка
    Трактор
    online
    Трактор, 09.02.2017 17:56
    -1
    King King, 09.02.2017 17:48
    Трактор, 09.02.2017 17:45
    Кепік, 09.02.2017 17:15 шипулін лох. Фуркад красава. и тебя с деревяшкой

    "ватан" сглотнул?
    платок дать?
    Ссылка
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