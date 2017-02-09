https://www.youtube.com/watch?v=qpULNbPFC7cвот видео на котором все видно.

Весь мир вторит Губерниеву: Фуркад ты свинья!!!!

Плювалку подотри некчема.... в западло базарить с тобой

Ватники на сайте оправдывают и защищают б_ы_д_л_о_ватость своих спортсменов.И в этом уже нет ниче...

да ты лучше рагуль свидомый переживай за себя, когда пану, ляху очко подтераешь, Эвропэець! Бу г...

Мені плювати на тебе і твою думку.Поплачся на спорт. сру

На родителей не забыл стукануть, стопудово ведь ватники.

Вау, сколько рагулья свидомого набежало! Вы хоть кастрюли то поснимайте, а то стучать по клаве ме...

тук-тук-тук, что то не так?