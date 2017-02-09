Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на ЧМ в Хохфильцене.
Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов не обменялись рукопожатиями с Фуркадом, после чего француз демонстративно покинул церемонию.
Вернуться на пьедестал француза уговорил лично президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, который чествовал призеров.
Напомним, Фуркад часто критиковал Логинова за участие в допинг-скандале, из-за которого российский спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Француз, в частности, заявлял, что не хочет соревноваться с теми, кто хоть однажды принимал запрещенные препараты.
Наши бронзовые! С почином! М. Фуркад пусть учится манерам... pic.twitter.com/vU2iR9fd3B— Olympic Russia (@Olympic_Russia) 9 лютого 2017 р.
Источник — Sport.ua
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Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність.
послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить?
Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить?
МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???
Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить?
МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???
Россияне Молодцы! Правильно сделали что не подали этой свинье зажравшейся руки, нужно было еще плюнуть в его сторону!
Добре, що не плюнули. Мельдонієм заразили б. Або Фуркад міг струганути від запаху бояришника.
west215, 09.02.2017 20:38 Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить? МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???
да ты, батенька, стукачок..... а сейчас стучать в Украине в тренде...простите, забыл
Россияне Молодцы! Правильно сделали что не подали этой свинье зажравшейся руки, нужно было еще плюнуть в его сторону!
Добре, що не плюнули. Мельдонієм заразили б. Або Фуркад міг струганути від запаху бояришника.
И в этом уже нет ничего необычного
Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:44 west215, 09.02.2017 20:38 Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить? МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан??? да ты, батенька, стукачок..... а сейчас стучать в Украине в тренде...простите, забыл
Мені плювати на тебе і твою думку.Поплачся на спорт. сру
вот видео на котором все видно.
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