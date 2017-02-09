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Логинов не пожал руку Фуркаду во время церемонии награждения

Французский биатлонист отреагировал на такой жест уходом с пьедестала

  • 09.02.2017 19:40
  • 3607 просмотров
  • 34 комментария
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eurosport.ru
© eurosport.ru

Биатлонист сборной Франции Мартен Фуркад ушел с пьедестала во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на ЧМ в Хохфильцене.

Россияне Антон Шипулин и Александр Логинов не обменялись рукопожатиями с Фуркадом, после чего француз демонстративно покинул церемонию.

Вернуться на пьедестал француза уговорил лично президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг, который чествовал призеров.

Напомним, Фуркад часто критиковал Логинова за участие в допинг-скандале, из-за которого российский спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию. Француз, в частности, заявлял, что не хочет соревноваться с теми, кто хоть однажды принимал запрещенные препараты.
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    xyst78
    online
      xyst78, 09.02.2017 20:43
    +14
    Фуркад мужик. Надо очищать биатлон от етих наркош лаптеногих
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:44
    +9
    west215, 09.02.2017 20:38
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34
    Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність.

    послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить?
    МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???
    Ссылка
    Кепік
    online
      Кепік, 09.02.2017 20:46
    +7
    В цьому інцидесті видно всю сутність ватноголових зомбаків з параші.
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    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:46
    +5
    Ирина Селезнева, 09.02.2017 20:42
    Россияне Молодцы! Правильно сделали что не подали этой свинье зажравшейся руки, нужно было еще плюнуть в его сторону!
    Добре, що не плюнули. Мельдонієм заразили б. Або Фуркад міг струганути від запаху бояришника.
    Ссылка
    orkyon
    online
    orkyon, 09.02.2017 20:46
    -13
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:44
    west215, 09.02.2017 20:38
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить?

    МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???
    да ты, батенька, стукачок..... а сейчас стучать в Украине в тренде...простите, забыл
    Ссылка
    Alessandro2014
    online
      Alessandro2014, 09.02.2017 20:48
    -10
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:44
    west215, 09.02.2017 20:38
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить?

    МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???
    тук-тук-тук, что то не так?
    Ссылка
    Ирина Селезнева
    online
      Ирина Селезнева, 09.02.2017 20:50
    -10
    Комментарий свернут. Показать
    Вау, сколько рагулья свидомого набежало! Вы хоть кастрюли то поснимайте, а то стучать по клаве мешает!
    Ссылка
    Kravchuk1991
    online
    Kravchuk1991, 09.02.2017 20:50
    -7
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:46
    Ирина Селезнева, 09.02.2017 20:42
    Россияне Молодцы! Правильно сделали что не подали этой свинье зажравшейся руки, нужно было еще плюнуть в его сторону!

    Добре, що не плюнули. Мельдонієм заразили б. Або Фуркад міг струганути від запаху бояришника.
    На родителей не забыл стукануть, стопудово ведь ватники.
    Ссылка
    Oleg.Groningen
    online
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:50
    +5
    orkyon, 09.02.2017 20:46
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:44
    west215, 09.02.2017 20:38 Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить? МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан???

    да ты, батенька, стукачок..... а сейчас стучать в Украине в тренде...простите, забыл
    Мені плювати на тебе і твою думку.Поплачся на спорт. сру
    Ссылка
    Ирина Селезнева
    online
      Ирина Селезнева, 09.02.2017 20:52
    -10
    Комментарий свернут. Показать
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:46
    Ирина Селезнева, 09.02.2017 20:42
    Россияне Молодцы! Правильно сделали что не подали этой свинье зажравшейся руки, нужно было еще плюнуть в его сторону!

    Добре, що не плюнули. Мельдонієм заразили б. Або Фуркад міг струганути від запаху бояришника.
    да ты лучше рагуль свидомый переживай за себя, когда пану, ляху очко подтераешь, Эвропэець! Бу га га!
    Ссылка
    vanadiy_98
      vanadiy_98, 09.02.2017 20:52
    +5
    Ватники на сайте оправдывают и защищают б_ы_д_л_о_ватость своих спортсменов.
    И в этом уже нет ничего необычного
    Ссылка
    orkyon
    online
    orkyon, 09.02.2017 20:54
    -4
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:50
    orkyon, 09.02.2017 20:46
    Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:44 west215, 09.02.2017 20:38 Oleg.Groningen, 09.02.2017 20:34 Губєрнієв всю трансляцію об.ирав Фуркада. Стільки ненависті до всього світу, Логінов очистився і його несправедливо попрікають за допінг. І взагалі, рсоія невинна дівчина, згвалтована варварами.А по темі- яка логіка для Фуркада збивати навмисне Логінова, який вже фінішував ? При тому ризикуючи впасти, зламати палку чи лижу, або травмуватись????А про фініш взагалі нема про що говорити. Навіть тренер рашків признав, що Фуркад був впереді і тому міг вибирати доріжку для фінішу. Колись так Підгрушна зробила з Пройс. Це і є майстерність. послушай клоун,а тебе у травокуров не говорили, что смотреть российское тв не есть хорошо?ты, на Антона Геращенко, тварь еб..чая ,решил положить? МОДЕРАТОРИ!!!!! "тварь еб..чая" на заслуговує на вічний бан??? да ты, батенька, стукачок..... а сейчас стучать в Украине в тренде...простите, забыл

    Мені плювати на тебе і твою думку.Поплачся на спорт. сру
    Плювалку подотри некчема.... в западло базарить с тобой
    Ссылка
    Наталья Иванова
    online
      Наталья Иванова, 09.02.2017 20:55
    -2
    Весь мир вторит Губерниеву: Фуркад ты свинья!!!!
    Ссылка
    Андрей Козак
    online
      Андрей Козак, 09.02.2017 20:56
    0
    https://www.youtube.com/watch?v=qpULNbPFC7c
    вот видео на котором все видно.
    Ссылка
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