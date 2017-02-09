Володимир БРИНЗАК: «П’яте місце – високе для нас. Але осад є...»

У першій гонці на чемпіонаті світу, який сьогодні стартував у австрійському Хохфільцені, збірна України посіла п'яте місце у змішаній естафеті. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак прокометував виступ національної команди.

- Володимире Михайловичу, к ви оцінюєте цю першу гонку? На що розраховували? Що вдалося, що не вдалося?

- З одного боку, п’яте місце при такій конкуренції – дуже високе для нас. Але осад є, оскільки перший етап неправильно поставили. Я вважав, що треба було ставити Меркушину, але так сталося – поставили Підгрушну. Мене повідомили, що в неї все ж таки досвід, і вона готова. Хоча я знаю, що вона довго стріляє, і перший етап – не для неї. Краще було б Меркушину або навіть Варвинець ставити. Але маємо те, що маємо, після бою кулаками не махають. Але можна було б виступити краще, враховуючи результати інших. Хлопці готові були, Юлію Джиму побачили сьогодні непогану. Будемо далі боротися, попереду ще багато гонок.

- Загалом Підручний і Джима виступили непогано?

- Можна вважати, що всі виступили більш-менш, окрім першого етапу, звичайно. Чотири додаткових патрони і довга стрільба – сьогодні таке не проходить.

- Як вважаєте, які моменти були ключовими для української збірної?

- Провалений перший етап. 48 секунд ми програли після першого етапу і 35 лишилося на фініші.

- Семенов також використав два додаткових патрони…

- Це не так впливає на загальний рівень. А 48 секунд після першого етапу – оце впливає. Тим більше, це не жіноча естафета, там ще можна стільки відіграти. У міксті, де потім чоловіки йдуть, все дуже щільно. Тут важко стільки відігравати.

- Що зараз у Прийми зі здоров’ям? Як він себе почуває?

- Його відселили. Він живе окремо, лікується. Надіємося, що до естафети він одужає. Визвали Ткаленка, щоб хоча б один запасний був. Бо не дай Боже, ще хоч хтось захворіє – не буде кого ставити на старт.

- А що саме за хвороба у Прими?

- Застуда.

- На спринт які наші сподівання, розрахунки?

- Важко буде, висока конкуренція. Тут треба і стріляти, і бігти. Побачимо, як складеться. День на день не приходиться. З дівчат Джима може поборотися, якщо стрільба буде вдала. Іншим важче буде, тому що і Валя, і Віта Семеренко, і Меркушина, і Підгрушна сьогодні не в тому стані, щоб боротися за призи в спринті, навіть з чистою стрільбою. Тому нам потрібен результат для Кубку націй у спринті. І потрібно підготуватися до нашої коронної дисципліни – естафети.

- Наскільки можливо, що Абрамова може впродовж чемпіонату вийти на старт?

- Все може бути. Будемо бачити стан спортсменок. Десь потрібно буде когось притримати, поберегти, щоб на естафету вийшов бойовий склад у найкращому стані. Щоб не вихолоститися на цих гонках, треба, можливо, комусь пропускати. Тоді у Абрамової буде шанс виступити у якійсь із гонок.

- Хто виступатиме у спринті?

- Це тренери вирішують. Попередньо, я знаю, мали ставити Валю Семеренко, Меркушину. Підгрушну і Джиму. А Варвинець – на індивідуальну гонку і на естафету.

- Абрамову дещо пізніше включили до складу збірної. Є якась причина?

- Тренер хотів, щоб вона тут не запасною була, а повноцінно тренувалася з іншими дівчатами і готувалася до подальших стартів, до Кореї. Але так сталося, що вона самостійно не може вивезти гвинтівку за кордон – немає дозволів. А у нас є загальнокомандний дозвіл. Тому ми просто не можемо її відправити нікуди і вирішили – нехай буде запасною у збірній і тут тренується.

- Стосовно конгресу Міжнародного союзу біатлоністів. Ви написали пост, в якому вказали, що хтось неправильно оцінив дії України. Що це насправді було?

- Я сказав, що у нас фінансування державне, і воно не йде через Федерацію біатлону. Як ви збираєтеся штрафувати Міністерство і нашу державу, якщо це бюджет і немає ніяких механізмів, щоб це зробити? Ви повинні врахувати – не тільки у нас така ситуація. А голосував я, як і всі – «за». Це вже хтось після всього давав інтерв’ю (адже журналістів не було в залі) – можливо, комусь здалося,що я голосував «проти». Хоча голосував навіть не я, а Бондарук. Я поряд сидів.

- А взагалі Ви як оцінюєте рішення конгресу?

- Важко оцінювати. Тому що все, що хоче провести виконком – він проводить. А ми сидимо для масовки і ні на що не впливаємо. Щоб самим приймати рішення, створювати комісії по термінах, по штрафах – і без конгресу це все приймати на виконкомі? Це дуже серйозні речі, це треба робити у 2018-му році, на конгресі.

- Атлети незадоволені, функціонери теж…

- Хто керує, той приймає рішення.

- Як ви прокоментуєте сьогоднішній скандал зі збірною Казахстану?

- Чесно кажучи. Мені буквально перед гонкою сказали, я нічого не знав, не бачив і не читав. Тільки що на сайті Федерації подивився. Контейнери знайшли на заправці з медикаментами, з квитанціями… Будуть розбиратися. Наскільки мені відомо, ДНК, знайдені в системах переливання крові, співпадають з ДНК сімох спортсменів. А існує пряма заборона займатися переливанням крові перед стартами.



Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua

