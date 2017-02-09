«Честно говоря, после сегодняшней гонки я потерял к Фуркаду всякое уважение, — заявил Шипулин. - Я его ценю как спортсмена, он очень сильный, но с человеческой точки зрения, он ведет себя очень некрасиво, он сбил Александра, было видно, что он сделал это специально. И во-вторых, как он вел себя на финише — если ты считаешь себя сильным спортсменом, надо разбираться на трассе честно, а не закрывать коридоры, может это и было по правилам, но я бы на его месте так не поступил».
Российские биатлонисты утверждают, что при передаче эстафеты Фуркад атаковал закончившего третий этап россиянина Александра Логинова. Француз сделал движение палкой в сторону Логинова и наехал на его лыжу, что привело к падению российского спортсмена.
Сам Логинов после финиша отметил, что для оценки ситуации необходимо посмотреть повтор.
«Надо посмотреть повтор, потому что все произошло очень быстро. Я не обратил внимания на это: упал и побежал дальше. Пусть это останется на его совести. Я не обращаю внимания на давление. Моя работа — бегать и показывать результат», — сказал россиянин.
Эпизод с передачей эстафеты
LIVE #biathlon moment:https://t.co/etzcAX5WcR #hochfilzen2017 pic.twitter.com/mrXRwWj9LT— IBU World Champs (@IBU_WC) 9 февраля 2017 г.
Финиш
При награждении произошел еще один неприятный момент: Логинов и Фуркад не пожали друг другу руки.
Напомним, что в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал сегодня в австрийском Хохфильцене, побед одержала Германия. Россияне стали вторыми, пропустив вперед фнанцузов.
Источник — ТАСС
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.