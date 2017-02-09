«Честно говоря, после сегодняшней гонки я потерял к Фуркаду всякое уважение, — заявил Шипулин. - Я его ценю как спортсмена, он очень сильный, но с человеческой точки зрения, он ведет себя очень некрасиво, он сбил Александра, было видно, что он сделал это специально. И во-вторых, как он вел себя на финише — если ты считаешь себя сильным спортсменом, надо разбираться на трассе честно, а не закрывать коридоры, может это и было по правилам, но я бы на его месте так не поступил».

Российские биатлонисты утверждают, что при передаче эстафеты Фуркад атаковал закончившего третий этап россиянина Александра Логинова. Француз сделал движение палкой в сторону Логинова и наехал на его лыжу, что привело к падению российского спортсмена.

Сам Логинов после финиша отметил, что для оценки ситуации необходимо посмотреть повтор.

«Надо посмотреть повтор, потому что все произошло очень быстро. Я не обратил внимания на это: упал и побежал дальше. Пусть это останется на его совести. Я не обращаю внимания на давление. Моя работа — бегать и показывать результат», — сказал россиянин.

Эпизод с передачей эстафеты



Финиш





При награждении произошел еще один неприятный момент: Логинов и Фуркад не пожали друг другу руки.



Напомним, что в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону, который стартовал сегодня в австрийском Хохфильцене, побед одержала Германия. Россияне стали вторыми, пропустив вперед фнанцузов.