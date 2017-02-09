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Тренер сборной Украины: «Пятое место в мире — неплохой результат»

Наставник национальной сборной Украины подвел итоги первого дня чемпионата мира

  • 09.02.2017 21:18
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siol.net
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Тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец прокомментировал выступления биатлонистов в смешанной эстафете на чемпионате мира в Хохфильцене.
 
— Наша опытная биатлонистка Елена Пидгрушная использовала четыре дополнительных патрона на своем этапе. Это слишком много…
— Да, 48 секунд и шестнадцатое место — это плохо. Хотя 40 секунд — это не то отставание, которое нельзя отыграть. Мы попали в яму. Наверное, она во время стрельбы не попала в ритм, боялась чего-то. Всё-таки на последних этапах Кубка мира четыре старта пропустила. Мне жаль, что она ни с лежкой, ни со стойкой не справилась. Хотя повторюсь: 40 секунд — не огромное отставание. Хотя ждали, конечно, меньшего, но это — эстафета.
 
— Промахи случились из-за того, что ритм был сбит?
— Когда мажешь первый или второй выстрелы, сбивается ритм стрельбы. Потому что ты не знаешь, в чем причина промаха. Хотя она старалась до самого конца.
 
— Но ходом она шла неплохо?
— Да, ходом нормально пробежала, на уровне. Правда, на первом этапе бежали не такие сильные спортсменки, как на втором. На втором было 7 девушек из Топ-10 Кубка мира. Но все равно бежала нормально, чувствовала себя хорошо.
 
— На Ваш взгляд, в биатлоне бывает всякое? Вы аргументируете этим?
— В прошлом году норвежцы на чемпионате мира в смешанной эстафете были постоянно вверху, а сегодня — за нами. Когда попадаешь в топ-5 — это значит, что тренировки хорошие. Нельзя говорить, что это не хороший результат.
 
— О выступлении Юлии Джимы что скажете? Довольны?
— Она лежа справилась экстра, но немного затянула первый выстрел, потому что еще нет готовности, уверенности на новом месте. В стойке габарит не прошел. Но все равно она исправилась.
 
— Завтра в женском спринте как будут идти, кто в какой группе?
— Юля Джима и Настя Меркушина в первой группе, во второй Лена Пидгрушная и в третьей Валя Семеренко.
 
— Подбивая итог можно сказать, что в миксте пятое место для нас закономерное, если учитывать наши силы и что впереди такие монстры...
— Думаю, пятое место в мире — неплохой результат. Но все равно это чемпионат мира, все хотят медалей. Четвертое, пятое, шестое места — считается хорошим для нас, для спортсмена это супер результат. Но медалей нет, будем дальше атаковать подиум. Мы сейчас с девушками ставим на третье место в Кубке наций, мужчины будут бороться уже за пятое место. Для команды, которая пару лет назад начала развиваться, это супер.

Александр ГЛИВИНСКИЙ, специально для Sport.ua

Источник — Sport.ua

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