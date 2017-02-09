ФУРКАД: «Русские не захотели подать мне руку, это стало сюрпризом»

Лидер мирового биатлона Мартен Фуркад рассказал об инциденте во время церемонии награждения после смешанной эстафеты на чемпионате мира в Хохфильцене.

«Двое русских парней не захотели подать мне руку. Это стало для меня сюрпризом. Я не заслуживаю больше уважения, чем другие, но заслуживаю такого же уважения. Антон говорит, что причиной стал инцидент при передаче эстафеты, но я не толкал Логинова. Все понимают, что я никогда бы не поставил бы свою команду в положение, которое могло бы привести к дисквалификации. Если он упал из-за меня, то приношу извинения, в этом не было никакого умысла.

Если Логинов упал из-за меня, то я сожалею. Я делал все, чтобы гонка была как можно более справедливой. Я также собирался пожать ему руку на подиуме, но он не захотел этого, так что я ни о чем не жалею.

Что касается твита, то я лишь написал, что он был дисквалифицирован на два года и что мы этого не забудем. Согласно правилам, он может соревноваться, и я уважаю это, но я никогда не забуду то, что случилось. Позволить кому-то вернуться не означает, что мы забудем, что он сделал. Я никогда этого не забуду», – сказал француз.