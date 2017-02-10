Халатность врача сборной Казахстана стала причиной инцидента на ЧМ

Сборную Казахстана по биатлону заподозрили в использовании допинга на чемпионате мира в Австрии из-за халатного отношения врача команды к утилизации медикаментов, разрешенных к применению. Об этом на пресс-конференции в правительстве сообщил председатель комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Казахстана Елсияр Канагатов.

«По ситуации на чемпионате мира по биатлону мы можем сказать, что было халатное отношение врача нашей команды», - проинформировал Канагатов. По его словам, «после использования был нарушен порядок утилизации отходов медикаментов».

Канагатов заверил, что казахстанские биатлонисты использовали разрешенные препараты. Представитель министерства отметил, что атлеты могут использовать препараты, которые не запрещены Всемирным антидопинговым агентством, так как «спортсмены тоже болеют, им нужно восстанавливаться».

Вице-министр культуры и спорта Казахстана Акоты Раимкулова отметила, что казахстанские спортсмены находятся под правовой защитой своего государства, им оказывается необходимая помощь. «Нашим спортсменам в Австрии обеспечена вся правовая защита, все проходит в рамках законов. Если есть какие-то оплошности, человеческий фактор, когда не были соблюдены определенные правила, то, думаю, ситуация прояснится», - уточнила Раимкулова.

В четверг в австрийском Хохфильцине, где проходит чемпионат мира, состоялась пресс-конференция, на которой сообщили об обыске в расположении сборной Казахстана. В ходе обыска были обнаружены медицинские препараты, которые отправили на экспертизу. Сборная Казахстана заявила, что обладает всеми необходимыми документами на использование спортсменами команды препаратов, которые изъяла австрийская полиция.

Накануне члены национальной команды прошли дополнительное тестирование. Допинг-пробы брало австрийское антидопинговое агентство. Основанием для начала расследования стала обнаруженная 23 января коробка с медицинскими отходами, в которой находилась аккредитация врача казахстанской команды.