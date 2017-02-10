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Прогноз букмекеров на спринт: Дальмайер победит, Джима будет седьмой

Специалисты оценили шансы спортсменок в спринте

  • 10.02.2017 10:57
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Букмекерские конторы обновили котировки на сегодняшнюю женскую спринтерскую гонку. Так, главным фаворитом гонки называют немку Лауру Дальмайер, коэффициент на ее победу 3. Далее равные шансы на победу имеют Габриэла Коукалова и Кайса Макаряйнен – 4,5.

Лучшей из украинок по мнению букмекеров станет Юлия Джима, которой пророчат седьмое место или победу с коэффициентом 31. Возможный успех Валентины Семеренко оценили в 67, Пидгрушной – в 101, а Анастасии Меркушиной – в 376.

Начало гонки в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Источник — Sport.ua

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