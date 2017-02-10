Прогноз букмекеров на спринт: Дальмайер победит, Джима будет седьмой

Букмекерские конторы обновили котировки на сегодняшнюю женскую спринтерскую гонку. Так, главным фаворитом гонки называют немку Лауру Дальмайер, коэффициент на ее победу 3. Далее равные шансы на победу имеют Габриэла Коукалова и Кайса Макаряйнен – 4,5.

Лучшей из украинок по мнению букмекеров станет Юлия Джима, которой пророчат седьмое место или победу с коэффициентом 31. Возможный успех Валентины Семеренко оценили в 67, Пидгрушной – в 101, а Анастасии Меркушиной – в 376.

Начало гонки в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.