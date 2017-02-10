Хохфильцен-2017. Женский спринт. LIVE

Продожается чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. В программе дня - женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Состав сборной Украины:
15. Юлия Джима
23. Анастасия Меркушина
53. Елена Пидгрушная
63. Валя Семеренко
Полный список участников - здесь.
Полный список участников - здесь.
Источник — Sport.ua
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