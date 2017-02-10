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Хохфильцен-2017. Женский спринт. LIVE

Текстовая трансляция женской спринтерской гонки на чемпионате мира в Австрии

  • 10.02.2017 12:10
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Продожается чемпионат мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. В программе дня - женская спринтерская гонка на 7,5 км. Начало – в 15:45. Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Состав сборной Украины:

15.  Юлия Джима
23.  Анастасия Меркушина
53.  Елена Пидгрушная
63.  Валя Семеренко

Полный список участников - здесь.

Источник — Sport.ua

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