Россиян Логинова и Бабикова проверили на допинг в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал то, что допинг-офицеры взяли допинг-пробы у российских баитлонистов Александра Логинова и Антона Бабикова. Офицеры ВАДА сделали это накануне тренировки команды во время чемпионата мира в Хохфильцене.

«Ничего страшного, это абсолютно нормальная процедура», - сказал Касперович.

Ранее зарубежные спортсмены неоднократно выражали свое недовольство тем, что Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, выступает на международных стартах.

В четверг после смешанной эстафеты Логинов отказался пожать руку победителю - французу Мартену Фуркаду.