Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Россиян Логинова и Бабикова проверили на допинг в Хохфильцене

Наставник сборной России Александр Касперович считает, что это нормальная процедура

  • 10.02.2017 12:37
  • 619 просмотров
  • 0 комментария
Метки
rusbiathlon.ru. Александр Логинов
© rusbiathlon.ru. Александр Логинов

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал то, что допинг-офицеры взяли допинг-пробы у российских баитлонистов Александра Логинова и Антона Бабикова. Офицеры ВАДА сделали это накануне тренировки команды во время чемпионата мира в Хохфильцене.

«Ничего страшного, это абсолютно нормальная процедура», - сказал Касперович.

Ранее зарубежные спортсмены неоднократно выражали свое недовольство тем, что Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, выступает на международных стартах.

В четверг после смешанной эстафеты Логинов отказался пожать руку победителю - французу Мартену Фуркаду.

Источник — Спорт-Экспресс в России

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.