Россиян Логинова и Бабикова проверили на допинг в Хохфильцене

Главный тренер сборной России Александр Касперович прокомментировал то, что допинг-офицеры взяли допинг-пробы у российских баитлонистов Александра Логинова и Антона Бабикова. Офицеры ВАДА сделали это накануне тренировки команды во время чемпионата мира в Хохфильцене.
«Ничего страшного, это абсолютно нормальная процедура», - сказал Касперович.
Ранее зарубежные спортсмены неоднократно выражали свое недовольство тем, что Логинов, отбывший дисквалификацию за употребление запрещенных веществ, выступает на международных стартах.
В четверг после смешанной эстафеты Логинов отказался пожать руку победителю - французу Мартену Фуркаду.
Источник — Спорт-Экспресс в России
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.