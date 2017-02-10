Корреспондент Sport.ua Александр Гливинский в Хохфильцене заснял, как биатлонистки готовятся к женской спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира по биатлону.
Старт гонки запланирован в пятницу в 15:45 по киевскому времени.
В составе сборной Украины в ней примут участие Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Источник — Sport.ua
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