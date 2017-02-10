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Хохфильцен-2017. Тренировка перед женской спринтерской гонкой

Биатлонистки готовятся к очередному старту на чемпионате мира по биатлону

  • 10.02.2017 14:35
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biathlon.com.ua. Валя Семеренко
© biathlon.com.ua. Валя Семеренко

Корреспондент Sport.ua Александр Гливинский в Хохфильцене заснял, как биатлонистки готовятся к женской спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира по биатлону.

Старт гонки запланирован в пятницу в 15:45 по киевскому времени.

В составе сборной Украины в ней примут участие Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Валя Семеренко.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Источник — Sport.ua

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