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Россиянка Глазырина временно отстранена от соревнований

Спринт на чемпионате мира в Хохфильцене пройдет без Екатерины Глазыриной

  • 10.02.2017 15:49
  • 355 просмотров
  • 2 комментария
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sport-express.ru. Екатерина Глазырина
© sport-express.ru. Екатерина Глазырина
Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. После публикации доклада IBU создал рабочую группу по расследованию нарушений антидопинговых правил.
 
По итогам проведённого расследования было принято решение временно отстранить Глазырину с 10 февраля 2017 года. Теперь IBU детально рассмотрит вопрос о том, нарушила спортсменка антидопинговые правила или нет.
 
СБР проинформирован об отстранении Глазыриной. 10 февраля стало известно, что вместо Екатерины в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене выступит Ирина Услугина. Официальный сайт СБР объяснил замену недомоганием Глазыриной.

Источник — Чемпионат

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Комментарии
    Сергей Бук
      Сергей Бук, 10.02.2017 16:02
    +3
    Пидарі наркоманские
    Ссылка
    seregka1991
    online
      seregka1991, 10.02.2017 16:19
    +1
    Ну скажите мне, ну есть у тебя уже дурная репутация, проверяют на каждом шагу, и вообще... А ты все равно продолжаешь жрать мельдоний ? Ну не ахинея ли это?
    Руцке все ни по чем что-ли?
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