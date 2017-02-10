Россиянка Глазырина временно отстранена от соревнований

Международный союз биатлонистов объявил о временном отстранении российской биатлонистки Екатерины Глазыриной на основании данных из доклада независимой комиссии ВАДА во главе с Ричардом Маклареном. После публикации доклада IBU создал рабочую группу по расследованию нарушений антидопинговых правил.

По итогам проведённого расследования было принято решение временно отстранить Глазырину с 10 февраля 2017 года. Теперь IBU детально рассмотрит вопрос о том, нарушила спортсменка антидопинговые правила или нет.

СБР проинформирован об отстранении Глазыриной. 10 февраля стало известно, что вместо Екатерины в спринте на чемпионате мира в Хохфильцене выступит Ирина Услугина. Официальный сайт СБР объяснил замену недомоганием Глазыриной.