Топ-10 цифр чемпионата мира в Хохфильцене-2017

Стюарта надо вспоминать после победы, а не перед боем.

Ну скажите мне, ну есть у тебя уже дурная репутация, проверяют на каждом шагу, и вообще... А ты в...

Так как они играли осенью.... Нам любой соперник не страшен.Удачи парни!

Так разведись, поставь ультиматум и т.п. но не превращайся в животное. Да и вообще, нафиг тогда н...

люди мне тут рассказывали, как она себя ведет, что позволяет, гуляет, пьет. А я не верил этому.--...