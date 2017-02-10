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Топ-10 цифр чемпионата мира в Хохфильцене-2017

Понять размах проходящего чемпионата мира в Австрии поможет топ-10 цифр об этом турнире

  • 10.02.2017 16:30
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Sport.ua
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49 камер и 170 работников бродкастера обеспечивают трансляцию

326 биатлонистов  из 37 национальных федераций сражаются за медали

150 000 фанов биатлона посетят турнир (прогноз организаторов)

10 500 зрителей – вмещают трибуны на стадионе

10 800 зрителей посетили ЧМ в дебютный день турнира

750 волонтеров и сотрудников обеспечивают порядок во время турнира

21 миллион евро составили инвестиции в инфраструктуру Хохфильцена в преддверие ЧМ

15 евро – минимальная стоимость билета (на трассе)

315 страниц составляет красочный иллюстрированный справочник о ЧМ, который выдают каждому журналисту в пресс-центре

3 журналиста Sport.ua  получили аккредитацию в Хохфильцене

Владислав ДУДКА, Максим РОЗЕНКО

Источник — Sport.ua

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