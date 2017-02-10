Топ-10 цифр чемпионата мира в Хохфильцене-2017

49 камер и 170 работников бродкастера обеспечивают трансляцию
326 биатлонистов из 37 национальных федераций сражаются за медали
150 000 фанов биатлона посетят турнир (прогноз организаторов)
10 500 зрителей – вмещают трибуны на стадионе
10 800 зрителей посетили ЧМ в дебютный день турнира
750 волонтеров и сотрудников обеспечивают порядок во время турнира
21 миллион евро составили инвестиции в инфраструктуру Хохфильцена в преддверие ЧМ
15 евро – минимальная стоимость билета (на трассе)
315 страниц составляет красочный иллюстрированный справочник о ЧМ, который выдают каждому журналисту в пресс-центре
3 журналиста Sport.ua получили аккредитацию в Хохфильцене
Владислав ДУДКА, Максим РОЗЕНКО
Источник — Sport.ua
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