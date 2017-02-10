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Анастасия МЕРКУШИНА: «Стрельбой довольна, ходом - нет»

Отстреляв без промахов, украинка провела неплохую гонку, но за медали не зацепилась

  • 10.02.2017 16:51
  • 1616 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина

Украинская биатлонистка, завершив выступление в спринтерской гонке, ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sport.ua.

- Вы довольны своим ходом в спринтерской гонке?
- Нет. Я недовольна. Мне очень тяжело сегодня бежалось. Не знаю, с чем это связано. Снег тяжелый, рыхлый. Это не мой результат.

- Со стрельбой вы справились. Не волновались?
- Волнение было. Меня поддержал папа, он смог найти нужные слова перед стартом. Психологический настрой у меня был хороший.

- Лыжи были готовы хорошо?
- Да, с этим проблем не было. Большое спасибо смазчикам. Я сегодня получила новые лыжи – они безумно классные.

- Но, в целом, вы остались довольны гонкой?
- Я довольна стрельбой. Наконец-то у меня ноль в стрельбе. Я достаточно быстро отстреляла сегодня. В общем, свои плюсы есть.

- Если сегодня попадете в цветочную церемонию…
- (Улыбается). Если попаду в цветочную, то, наверное, буду более счастливой, чем призеры.

Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pepik70
    pepik70, 10.02.2017 17:02
    +6
    Хоть Настя показывает уровень. А то как-то грустно.
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    hoholin
      hoholin, 10.02.2017 17:12
    +2
    Большое спасибо Настене, но про рыхлый снег это конечно же отмазон, немцы почему-то ни на что не жалуются
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