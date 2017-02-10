Анастасия МЕРКУШИНА: «Стрельбой довольна, ходом - нет»

Украинская биатлонистка, завершив выступление в спринтерской гонке, ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sport.ua.

- Вы довольны своим ходом в спринтерской гонке?

- Нет. Я недовольна. Мне очень тяжело сегодня бежалось. Не знаю, с чем это связано. Снег тяжелый, рыхлый. Это не мой результат.

- Со стрельбой вы справились. Не волновались?

- Волнение было. Меня поддержал папа, он смог найти нужные слова перед стартом. Психологический настрой у меня был хороший.

- Лыжи были готовы хорошо?

- Да, с этим проблем не было. Большое спасибо смазчикам. Я сегодня получила новые лыжи – они безумно классные.

- Но, в целом, вы остались довольны гонкой?

- Я довольна стрельбой. Наконец-то у меня ноль в стрельбе. Я достаточно быстро отстреляла сегодня. В общем, свои плюсы есть.

- Если сегодня попадете в цветочную церемонию…

- (Улыбается). Если попаду в цветочную, то, наверное, буду более счастливой, чем призеры.

Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена