Анастасия МЕРКУШИНА: «Стрельбой довольна, ходом - нет»

Украинская биатлонистка, завершив выступление в спринтерской гонке, ответила на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент Sport.ua.
- Вы довольны своим ходом в спринтерской гонке?
- Нет. Я недовольна. Мне очень тяжело сегодня бежалось. Не знаю, с чем это связано. Снег тяжелый, рыхлый. Это не мой результат.
- Со стрельбой вы справились. Не волновались?
- Волнение было. Меня поддержал папа, он смог найти нужные слова перед стартом. Психологический настрой у меня был хороший.
- Лыжи были готовы хорошо?
- Да, с этим проблем не было. Большое спасибо смазчикам. Я сегодня получила новые лыжи – они безумно классные.
- Но, в целом, вы остались довольны гонкой?
- Я довольна стрельбой. Наконец-то у меня ноль в стрельбе. Я достаточно быстро отстреляла сегодня. В общем, свои плюсы есть.
- Если сегодня попадете в цветочную церемонию…
- (Улыбается). Если попаду в цветочную, то, наверное, буду более счастливой, чем призеры.
Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена
Источник — Sport.ua
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