Валентина СЕМЕРЕНКО: «Есть проблемы, которые я не хочу афишировать»

Украинская биатлонистка заняла 80-е место в спринтерской гонке, уступив лидеру три минуты.
«Гонка началась неплохо для меня, но у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать. Просто они проявились именно сейчас. На данный момент еще есть над чем работать и в плане тренировок, и психологически. Но, ничего, главное, что я вернулась. Здоровье и все остальное – это поправимо», - приводит слова Семеренко Александр Глывинский.
Источник — Sport.ua
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