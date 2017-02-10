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Валентина СЕМЕРЕНКО: «Есть проблемы, которые я не хочу афишировать»

Спринтерскую гонку в Хохфильцене украинка не может занести в актив

  • 10.02.2017 17:06
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fbu.ua. Валентина Семеренко
© fbu.ua. Валентина Семеренко

Украинская биатлонистка заняла 80-е место в спринтерской гонке, уступив лидеру три минуты.

«Гонка началась неплохо для меня, но у меня есть проблемы со здоровьем, которые не хотелось бы афишировать. Просто они проявились именно сейчас. На данный момент еще есть над чем работать и в плане тренировок, и психологически. Но, ничего, главное, что я вернулась. Здоровье и все остальное – это поправимо», - приводит слова Семеренко Александр Глывинский.

Источник — Sport.ua

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