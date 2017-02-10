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Габриэла Коукалова - чемпионка мира в спринте

Лучшая из украинок - Анастасия Меркушина - десятая

  • 10.02.2017 17:12
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ЕРА. Габриэла Коукалова
© ЕРА. Габриэла Коукалова

В австрийском Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Чешские тренеры поставили Габриэлу Коукалову в конец списка стартующих спортсменок - и не прогадали. Коукалова знала результаты финишировавших соперниц и, ни разу не промахнувшись, показала лучшее время - 19:12,6.



Ровно на 4 секунды дольше преодолевала дистанцию немка Лаура Дальмайер. Третьей стала француженка Анаис Шевалье (+25,1 с). Все они стреляли без промахов.

Что касается украинских биатлонисток, то лучший результат (10-й) показала Анастасия Меркушина: ни одного промаха и 55,3 с отставания. 
22. Юлия Джима +1:16,9 (1 промах на первой стрельбе + 1 на второй).
34. Елена Пидгрушная +1:40,0 (2+0).
80. Валя Семеренко +3:00,3 (1+3).

Все результаты спринтерскойгонки - здесь.

Источник — Sport.ua

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