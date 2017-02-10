В австрийском Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Чешские тренеры поставили Габриэлу Коукалову в конец списка стартующих спортсменок - и не прогадали. Коукалова знала результаты финишировавших соперниц и, ни разу не промахнувшись, показала лучшее время - 19:12,6.







Ровно на 4 секунды дольше преодолевала дистанцию немка Лаура Дальмайер. Третьей стала француженка Анаис Шевалье (+25,1 с). Все они стреляли без промахов.



Что касается украинских биатлонисток, то лучший результат (10-й) показала Анастасия Меркушина: ни одного промаха и 55,3 с отставания.

22. Юлия Джима +1:16,9 (1 промах на первой стрельбе + 1 на второй).

34. Елена Пидгрушная +1:40,0 (2+0).

80. Валя Семеренко +3:00,3 (1+3).



Все результаты спринтерскойгонки - здесь.



