В австрийском Хохфильцене прошла женская спринтерская гонка на 7,5 км. Чешские тренеры поставили Габриэлу Коукалову в конец списка стартующих спортсменок - и не прогадали. Коукалова знала результаты финишировавших соперниц и, ни разу не промахнувшись, показала лучшее время - 19:12,6.
Ровно на 4 секунды дольше преодолевала дистанцию немка Лаура Дальмайер. Третьей стала француженка Анаис Шевалье (+25,1 с). Все они стреляли без промахов.
Что касается украинских биатлонисток, то лучший результат (10-й) показала Анастасия Меркушина: ни одного промаха и 55,3 с отставания.
22. Юлия Джима +1:16,9 (1 промах на первой стрельбе + 1 на второй).
34. Елена Пидгрушная +1:40,0 (2+0).
80. Валя Семеренко +3:00,3 (1+3).
Все результаты спринтерскойгонки - здесь.
Источник — Sport.ua
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Победа в спринте Габриелы Коукаловой.Стрельба стоя и финиш.
Уделала таки немку!
Пы.Сы. Спорт.юа, фоткам как всегда 100 лет
Габриэла Коукалова
Видео всей гонки в хорошем качестве
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