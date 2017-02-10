Віце-чемпіонка спринтерської гонки Лаура Дальмаєр не виглядала засмученою після квіткової церемонії. Лідер загального заліку Кубка світу, для якої ця нагорода стала вже другою у Хохфільцені після вчорашнього «золота» у змішаній естафеті, була стриманою в емоціях і не відмовила в інтерв’ю спеціальному кореспонденту Sport.ua.

- Чи срібна нагорода є сатисфакцією ваших амбіцій?

- Звичайно. Це була дуже гарна гонка для мене. Я зробила все, що могла. А моя чиста стрільба свідчить про те, що сьогодні можу бути задоволена собою.

- Ми знаємо, що планка ваших цілей завжди стоїть на найвищому щаблі, тому що ви одна із найбільших фаворитів у жіночому біатлоні. Які цілі ви ставите перед собою на цьому чемпіонаті?

- Передусім я хочу показати своє найкраще виконання і, думаю, зможу цього досягти. Я добре готова до чемпіонату і братиму участь в усіх гонках.



- Цього сезону що є більшим пріоритетом для вас – «золото» чемпіонату світу чи перше місце за підсумками Кубка світу?

- Важко так одразу сказати. Гадаю, чемпіонат світу – найважливіше змагання для мене на даний момент. Тому перш за все я хочу якнайкраще виступити тут і сконцентрована саме на гонках у Хохфільцені. А яким буде моє місце у підсумковому заліку Кубка світу - побачимо після фінішу заключної гонки сезону.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена