Віце-чемпіонка спринтерської гонки Лаура Дальмаєр не виглядала засмученою після квіткової церемонії. Лідер загального заліку Кубка світу, для якої ця нагорода стала вже другою у Хохфільцені після вчорашнього «золота» у змішаній естафеті, була стриманою в емоціях і не відмовила в інтерв’ю спеціальному кореспонденту Sport.ua.
- Чи срібна нагорода є сатисфакцією ваших амбіцій?
- Звичайно. Це була дуже гарна гонка для мене. Я зробила все, що могла. А моя чиста стрільба свідчить про те, що сьогодні можу бути задоволена собою.
- Ми знаємо, що планка ваших цілей завжди стоїть на найвищому щаблі, тому що ви одна із найбільших фаворитів у жіночому біатлоні. Які цілі ви ставите перед собою на цьому чемпіонаті?
- Передусім я хочу показати своє найкраще виконання і, думаю, зможу цього досягти. Я добре готова до чемпіонату і братиму участь в усіх гонках.
- Цього сезону що є більшим пріоритетом для вас – «золото» чемпіонату світу чи перше місце за підсумками Кубка світу?
- Важко так одразу сказати. Гадаю, чемпіонат світу – найважливіше змагання для мене на даний момент. Тому перш за все я хочу якнайкраще виступити тут і сконцентрована саме на гонках у Хохфільцені. А яким буде моє місце у підсумковому заліку Кубка світу - побачимо після фінішу заключної гонки сезону.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена
Источник — Sport.ua
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