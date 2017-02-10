Хохфильцен 2017. Стартовые составы мужской спринтерской гонки

Завтра, 11 февраля, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.
Спринт. Мужчины (15:45)
11. Сергей Семенов
49. Дмитрий Пидручный
73. Владимир Семаков
87. Александр Жирный
Полный стартовый лист здесь.
Источник — Федерация биатлона Украины
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