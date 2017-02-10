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Хохфильцен 2017. Стартовые составы мужской спринтерской гонки

Сборная Украины представлена четырьмя участниками

  • 10.02.2017 20:38
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biathlon.com.ua, Сергей Семенов
© biathlon.com.ua, Сергей Семенов

Завтра, 11 февраля, в австрийском Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка в рамках чемпионата мира по биатлону.

Спринт. Мужчины (15:45)
11. Сергей Семенов
49. Дмитрий Пидручный
73. Владимир Семаков
87. Александр Жирный

Полный стартовый лист здесь.

Источник — Федерация биатлона Украины

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