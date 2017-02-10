Хохфильцен 2017. Стартовые составы мужской спринтерской гонки

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ОФИЦИАЛЬНО: Динамо подписало контракт с Кадаром 21:13 — zirkaa Неожиданно, но Динамо подписывает контракты с легионерами. Кадар - игрок сборной Венгрии, которая... 21:09 — uadk Віримо що принесе користь столичному клубу!!

Коноплянка – лучший бомбардир Шальке в текущем сезоне 21:06 — benguela ага..Вадим Евтушенко (был примерно одного роста и комплекции с Женей), тоже выходил в Динамо на з...

Динамо Киев - Шаньдун Лунэн 21:06 — Саня I А будет заголовок,типа“топ клуб не смог вырвать победу у динамо”, или “все равно штольня хуже” :-...

Динамо сыграет с Аяксом в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 21:01 — yaarik В последнее время за молодежку стал больше переживать, чем за основу. Здоровья им, удачи и прогре...

Селезнев принес победу Карабюкспору в матче с Бешикташем 20:56 — benguela гол в его стиле...молодец...мастерство не пропьешь Женя , удачи тебе, забивай в каждом матче ... 20:53 — xxxpatrikxxx молодец !не стоит не зивает! как другие,бывает...