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Чемпионат мира в Хохфильцене. Женский спринт в фотографиях

Фоторепортаж с чемпионата мира по биатлону в Австрии

  • 10.02.2017 22:11
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Александр Бутенко для Sport.ua. Габриэла Коукалова
© Александр Бутенко для Sport.ua. Габриэла Коукалова
Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова стала победительницей женской спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене.
 
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 12,6 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Смотрите фоторепортаж нашего специального корреспондента Александра Бутенко из Хохфильцена. 





Лаура Дальмайер



Юлия Джима



Наш собственный корреспондент в Хохфильцене Александр Гливинский — справа



Валя Семеренко



На огневом рубеже



Валя Семеренко





Елена Пидгрушная





Анастасия Меркушина

















Габриэла Коукалова






Валя Семеренко после гонки
 

Источник — Sport.ua

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