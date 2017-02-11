Хохфильцен-2017. Мужской спринт. LIVE!

Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка.
Откроет сегодняшнюю гонку болгарин Владимир Илиев, а украинские биатлонисты выйдут на старт в следующем порядке:
11. Сергей Семенов
49. Дмитрий Пидручный
73. Владимир Семаков
87. Александр Жирный
Полный стартовый лист здесь.
Следите за перипетиями мужской спринтерской гонки на Sport.ua. Текстовая трансляция начнется в 15:45.
Источник — Sport.ua
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