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Хохфильцен-2017. Мужской спринт. LIVE!

Текстовая трансляция мужской спринтерской гонки, которая состоится в рамках чемпионата мира

  • 11.02.2017 14:45
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biathlonworld.com
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Сегодня на чемпионате мира в Хохфильцене состоится мужская спринтерская гонка.

Откроет сегодняшнюю гонку болгарин Владимир Илиев, а украинские биатлонисты выйдут на старт в следующем порядке:

11. Сергей Семенов
49. Дмитрий Пидручный
73. Владимир Семаков
87. Александр Жирный

Полный стартовый лист здесь.

Следите за перипетиями мужской спринтерской гонки на Sport.ua. Текстовая трансляция начнется в 15:45.

Источник — Sport.ua

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