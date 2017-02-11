Урош ВЕЛЕПЕЦ: «Промахи Пидгрушной – это психология»

Тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець прокоментував виступ команди у спринті на чемпіонаті світу в Гохфільцені.

- Я з дівчатами ще не говорив про стрільбу. Сьогодні не був на стрільбищі, а дивився за рухом дівчат по трасі. Настя молодець – перший рік серед дорослих виступає і потрапила у топ-10 на чемпіонаті світу. Ногами Настя ще може додати. Є резерв і у техніці.

У Джими габарит «на 3 години» не пройшов у лежці. Юля 30 секунд програла спортсменці, яка має найбільшу швидкість. З нулем вона була б на подіумі.

Промахи Олени у лежці – це психологія. Вона переживає. Бажання є, але треба просто стріляти «на нуль». З одним махом шансів на медаль немає. Потім Лена вже заспокоїлася і зробила те, що вміє.

У Валі дуже багато промахів. Григорій (Шамрай) з нею займається стрільбою – треба у нього запитати, що не так. Можливо, вона взяла занадто високий темп, коли йшла разом з однією з біатлоністок, і до рубежу підійшла втомленою.

В індивідуальній гонці замість Валі побіжить Варвинець. Склад естафетної команди я точно знаю, але хто буде бігти, скажу пізніше.