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Габріела КОУКАЛОВА: «Дальмаєр може бігти як кінь»

Чемпіонка світу розповіла про перемогу у спринті

  • 11.02.2017 15:21
  • 374 просмотров
  • 2 комментария
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Олександр БУТЕНКО
© Олександр БУТЕНКО
На чемпіонаті світу з біатлону трапляються не лише скандальні прес-конференцій, а й доволі веселі моменти. Після переможної спринтерської гонки Габріела Коукалова порівняла свою основну опонентку Лауру Дальмаєр з конем. Але німкеня не образилася, а лише усміхнулася, оскільки Габі зробила це по-дружньому, а не образливо. Ось дослівно: 
 
- Я постійно отримувала інформацію по трасі від тренерів про графік  Лаури  і знала, що випереджаю її час на 10 секунд, але я не вірила, що цього достатньо. Я дуже добре знаю її і те, що на заключній частині траси вона вражаюча і може бігти як кінь. І коли я побачила після фінішу, що виграла 4 секунди, подумала, що я сплю. Але я сподіваюся, це все насправді. Це таки насправді? 






Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена 

ФОТО – Олександр БУТЕНКО
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Jeck
      Jeck, 11.02.2017 15:46
    +3
    Та й виглядає подібно
    Ссылка
    solova63
    online
      solova63, 11.02.2017 15:57
    +1
    Jeck, 11.02.2017 15:46
    Та й виглядає подібно
    Ссылка
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