Габріела КОУКАЛОВА: «Дальмаєр може бігти як кінь»

На чемпіонаті світу з біатлону трапляються не лише скандальні прес-конференцій, а й доволі веселі моменти. Після переможної спринтерської гонки Габріела Коукалова порівняла свою основну опонентку Лауру Дальмаєр з конем. Але німкеня не образилася, а лише усміхнулася, оскільки Габі зробила це по-дружньому, а не образливо. Ось дослівно:



Я постійно отримувала інформацію по трасі від тренерів про графік Лаури і знала, що випереджаю її час на 10 секунд, але я не вірила, що цього достатньо. Я дуже добре знаю її і те, що на заключній частині траси вона вражаюча і може бігти як кінь. І коли я побачила після фінішу, що виграла 4 секунди, подумала, що я сплю. Але я сподіваюся, це все насправді. Це таки насправді?