Бенедикт Долль выиграл спринтерскую гонку на чемпионате мира

В австрийском Хохфильцене завершилась спринтерская гонка у мужчин в рамках чемпионата мира по биатлону. Победу в спринте добыл немецкий биатлонист Бенедикт Долль, который на 0.7 секунды опередил Йоханнеса Бе. Норвежец финишировал после немца и изо всех сил пытался улучшить время Долля, но ему не хватило самой малости. Третье место у француза Мартена Фуркада, который отстал на 23 секунды от лидера.

Украинские спортсменты неудачно прошли огневые рубежи и оказались за пределами первой 20-ки. Лучший результат у Дмитрия Пидручного, который с двумя промахами финишировал 28-м.



Спринт. Мужчины

1. Бенедикт Долль (0+0) 23:27.4

2. Йоханнес Тингнес Бё (0+0) +0.7

3. Мартен Фуркад (1+1) +23.1

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28. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:26.1

41. Сергей Семенов (0+3) +1:40.3

58. Александр Жирный (2+0) +2:09.8

73. Владимир Семаков (0+2) +2:43.7