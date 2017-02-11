Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Дмитро ПІДРУЧНИЙ: «Незадоволений своїм результатом»

Український біатлоніст - про спринтерську гонку на чемпіонаті світу

  • 11.02.2017 18:08
  • 206 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Днепр Час. Дмитрий Пидручный
© Днепр Час. Дмитрий Пидручный

У австрійському Хохфільцені триває чемпіонат світу з біатлону. Сьогодні комплект медалей у спринті розігрували чоловіки. Кращий з українських спортсменів - Дмитро Підручний - фінішував 28-м. Він розповів про гонку:

- Я не дуже задоволений. Важкувато біглося, та й стрільба могла бути кращою. Враховуючи те, що спустилися і з гір, якраз на п’ятий-шостий день припала гонка. Чому не справився зі стрільбою? Бо вже з кінця першого кола біг «на зубах», а останнє коло ледь подолав.  
 
- Яку ти собі ставив мету у цій конкретній гонці і наскільки вона важлива серед інших гонок?
- Я вважаю, сьогодні була одна з найважливіших гонок сезону. Мету я собі ставив – перш за все, справитися зі стрільбою. На жаль, не вдалося. А в плані ходу – теж хотілося б краще. Я не задоволений тим, що показав такий результат.
 
- Чемпіонат не закінчується. Будуть гонки – і ти ще боротимешся за медаль?
- Надіюся, що так. Думаю, що буду виступати в індивідуальній гонці – а там побачимо. Можливо, вийду і в мас-старті. Це моя улюблена гонка, сподіваюся, там вийде показати результат – якщо, звичайно, я в ній буду стартувати.
 
- Будемо тримати за тебе кулаки!
- Дякую!

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.