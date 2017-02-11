У австрійському Хохфільцені триває чемпіонат світу з біатлону. Сьогодні комплект медалей у спринті розігрували чоловіки. Кращий з українських спортсменів - Дмитро Підручний - фінішував 28-м. Він розповів про гонку:

- Я не дуже задоволений. Важкувато біглося, та й стрільба могла бути кращою. Враховуючи те, що спустилися і з гір, якраз на п’ятий-шостий день припала гонка. Чому не справився зі стрільбою? Бо вже з кінця першого кола біг «на зубах», а останнє коло ледь подолав.

- Яку ти собі ставив мету у цій конкретній гонці і наскільки вона важлива серед інших гонок?

- Я вважаю, сьогодні була одна з найважливіших гонок сезону. Мету я собі ставив – перш за все, справитися зі стрільбою. На жаль, не вдалося. А в плані ходу – теж хотілося б краще. Я не задоволений тим, що показав такий результат.

- Чемпіонат не закінчується. Будуть гонки – і ти ще боротимешся за медаль?

- Надіюся, що так. Думаю, що буду виступати в індивідуальній гонці – а там побачимо. Можливо, вийду і в мас-старті. Це моя улюблена гонка, сподіваюся, там вийде показати результат – якщо, звичайно, я в ній буду стартувати.

- Будемо тримати за тебе кулаки!

- Дякую!





Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена