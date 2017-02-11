После мужской спринтерской гонки в австрийском Хохфильцене французский биатлонист Мартен Фуркад вновь опередил россиянина Антона Шипулина. Но, в отличие от позавчерашней гонки, никто не ушел с церемонии награждения: спортсмены пожали друг другу руки и даже обнялись. Вряд ли они станут лучшими друзьями, но, похоже, нашли общий язык:
Источник — Sport.ua
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зрада
"зрада" - это когда твоя мама переспала с соседом и родила твоему отцу имбицила, который срет везде не в тему.... А Фуркад просто потролил неудачника, который опять этому самому Фуркаду уступил! Дескать, подботрил лаптеногого неудачника!
Ну а русские - вломили французам так один раз, что те до сих пор помнят и никогда не ссорятся.
Учи историю, мастер ершика и вантуза.
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