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Фуркад пожал руку Шипулину

Конфликт между российским и французским биатлонистами исчерпан

  • 11.02.2017 18:22
  • 1856 просмотров
  • 8 комментария
Метки
youtube.com
© youtube.com

После мужской спринтерской гонки в австрийском Хохфильцене французский биатлонист Мартен Фуркад вновь опередил россиянина Антона Шипулина. Но, в отличие от позавчерашней гонки, никто не ушел с церемонии награждения: спортсмены пожали друг другу руки и даже обнялись. Вряд ли они станут лучшими друзьями, но, похоже, нашли общий язык:



Источник — Sport.ua

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Комментарии
    leba147
      leba147, 11.02.2017 18:34
    -5
    зрада
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    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 11.02.2017 18:39
    +3
    leba147, 11.02.2017 18:34
    зрада
    "зрада" - это когда твоя мама переспала с соседом и родила твоему отцу имбицила, который срет везде не в тему.... А Фуркад просто потролил неудачника, который опять этому самому Фуркаду уступил! Дескать, подботрил лаптеногого неудачника!
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    dniprovskij
    dniprovskij, 11.02.2017 18:54
    +2
    Какой смысл тролить Шипулина,если ясно как белый день,что Фуркад на голову сильней.
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    takvan123
    takvan123, 11.02.2017 19:25
    -1
    Поругались,поговорили,извинились и всё хорошо,молодцы.И только троллям печаль,обида,с русскими помирился
    Ссылка
    Miho_Sukoshvili
    online
      Miho_Sukoshvili, 11.02.2017 19:34
    -1
    M-E-S-S-E-R, 11.02.2017 18:39
    leba147, 11.02.2017 18:34
    зрада

    "зрада" - это когда твоя мама переспала с соседом и родила твоему отцу имбицила, который срет везде не в тему.... А Фуркад просто потролил неудачника, который опять этому самому Фуркаду уступил! Дескать, подботрил лаптеногого неудачника!
    Сильное подозрение, что неудачник здесь ты. Так, посрать на сайт выходишь, только штаны не забывай снимать.
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    AZ83
      AZ83, 11.02.2017 19:35
    0
    Губерниев включил дурака,а за "свинья" он извиниться не думает или с российского ТВ извиняться за клевету нынче "моветон"?
    Ссылка
    Footballboy
    online
      Footballboy, 11.02.2017 19:37
    +2
    русские всегда считали французов высшим сословием, поэтому холоп был безумно счастлив шо Барин не сердится - подумаешь пнул ногой, ну так на то он и Барин.
    Ссылка
    Miho_Sukoshvili
    online
      Miho_Sukoshvili, 11.02.2017 19:46
    -1
    Footballboy, 11.02.2017 19:37
    русские всегда считали французов высшим сословием, поэтому холоп был безумно счастлив шо Барин не сердится - подумаешь пнул ногой, ну так на то он и Барин.
    Ты небось местного стекломоя перепил. Высшее сословие - это пшеки в Галиции, до сих пор это помнят и ухи иногда режут.
    Ну а русские - вломили французам так один раз, что те до сих пор помнят и никогда не ссорятся.
    Учи историю, мастер ершика и вантуза.
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