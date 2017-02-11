На чемпіонаті світу з біатлону шанувальники цього виду спорту можуть знайти чимало речей, які залишать їм пам’ять про цю подію.

У першу чергу можна придбати собі змагальну маніжку – «bib», в яких спортсмени виходять на гонку. На одному – пам’ятному зображено номер 2017, в якому перша 20 виділяється розміром, щоби було так само, як і у біатлоністів на трасі. Коштує така пам’ятна маніжка майже 20 євро. Якщо ж ви хочете придбати маніжку із зображенням країни-учасниці, скажімо Італії, Норвегії чи Німеччини, то це уже буде коштувати трохи дорожче – 25-30 євро. На жаль, немає «біба» з прапором України, але виробники дуже вибачалися перед українськими вболівальниками і пообіцяли на наступне змагання обов’язково зробити такі.

Офіційний значок чемпіонату коштує 4 євро і організатори кажуть, що це недорого, бо, скажімо, на чемпіонаті світу в Норвегії значки були по 8 євро. Воно й не дивно, Норвегія – країна дорога. У сувенірних магазинах великий вибір зимових в’язаних шапочок –треба сказати, доволі симпатичних. Жіночі – різних кольорів вартістю від 20 до 50 євро. У чоловічих – такий же діапазон цін, але, на відміну від жіночих, тут на видному місці присутній великий напис спонсора Міжнародного біатлонного союзу. Причому це вважається ознакою біатлонної моди. І вартість залежить від актуальності. Скажімо, у цьому сезоні титульний спонсор – пивна компанія «Ердінгер», тому й шапочка коштує аж 50 євро. А от головний убір із написом Audi, який був титульним спонсором кілька сезонів тому вже можна купити за 25.

Талісман цього чемпіонату світу – білченя. Іграшка-талісман середнього розміру коштує 20 євро, маленькі екземпляри можна купити по 5 євро. Також у сувенірному магазині можна знайти чимало футболок вартістю 20-25 євро, чайний кухлик за 6 євро, бейсболки по 25. Коров’ячі дзвіночки, які так полюбляють австрійці коштують залежно від розміру – від 10 до 20 євро.

Одне слово, вибір – широкий. Були б гроші :)

Більше дивіться у відео-репортажі.







Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена