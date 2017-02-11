Юрай САНИТРА: «Думаю, у нас есть шансы улучшить свои позиции»

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону прокомментировал выступления наших спортсменов в спринте и оценил шансы украинцев на чемпионате мира.

— Хорошая стрельба была у Сергея Семенова сначала. Но в итоге случился провал. Как Вы считаете, почему так?

— Сергей сегодня очень хорошо бежал. На втором круге нужно было контролировать темп. Без риска невозможно занять хорошие места. Сегодня парни неплохо стреляли, была большая возможность сделать хороший результат, но не получилось. Это первая индивидуальная гонка. Будем готовиться на завтра, на гонку преследования, и будем думать, как дальше лучше подготовиться на индивидуальную гонку.

— Как Вы считаете, есть шансы у наших ребят улучшить свои позиции после гонки преследования?

— Я думаю, что есть. Там нет большой разницы по времени на хороших позициях. Нужно хорошо собраться физически и лучше концентрироваться на стрельбе. Сегодня будем об этом говорить и что-то делать, чтобы завтра ребята показали стрельбу лучше. Думаю, что Пидручный и Семенов лучше знают, как стрелять, что сегодня показали на спринте.

— Еще много гонок впереди, поэтому нет особых причин для расстройства...

— 100%, будем готовиться на следующие гонки. Немного проблемы в том, что не все на 100% здоровы. Если бы Прима был на полностью здоров, то сегодня стартовал бы. Это тоже нам надо решать. И думать, как хорошо подготовить четверых спортсменов к эстафете, которая в этом году была очень сильной для нашей команды.

Александр ГЛЫВИНСКИЙ, специально для Sport.ua из Хохфильцена