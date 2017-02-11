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Мартен ФУРКАД: «У меня хорошие отношения с Шипулиным»

Французский биатлонист – о конфликте с россиянами после смешанной эстафеты

  • 11.02.2017 20:33
  • 486 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Шипулин и Логинов не стали во время награждения пожимать руку Фуркаду, а тот в знак протеста покинул пьедестал, на который был возвращен президентом IBU Андерсом Бессебергом. Уже после спринта Фуркад и Шипулин пожали друг другу руки.

«Я был разочарован реакцией Шипулина после смешанной эстафеты, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Возникло недоразумение между нами и другими биатлонистами. Как-то смешались мои слова о допинге, которые я говорил раньше, с борьбой, которую мы вели на трассе с российской командой. Это была честная борьба за медаль. Жаль, что все смешалось, возникла путаница, и она привела к тому, что русские не пожали мне руку.

Да, я немного импульсивен, да, я был расстроен, был разочарован, поэтому покинул пьедестал. Жаль, что все это смешалось, в том числе моя позиция по допингу, которая никогда не была нацелена против России или биатлона в целом. Я уже не раз говорил о позиции по допингу. Мы все это обсудили с Антоном. Я сказал ему, что думаю. Он сказал мне. И все. У нас хорошие отношения». 

Источник — L`Equipe

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Комментарии
    Oleg.Groningen
    Oleg.Groningen, 11.02.2017 20:47
    0
    Ну хороші так хороші. Головне, щоб вони за тобою нюхали на лижні.
    Ссылка
    Miho_Sukoshvili
    online
    Miho_Sukoshvili, 11.02.2017 21:31
    0
    Oleg.Groningen, 11.02.2017 20:47
    Ну хороші так хороші. Головне, щоб вони за тобою нюхали на лижні.
    Марихуанщик, ты кайф от чухого пердеха ловишь, или намекаешь на Семенова с Пидручным.
    Просто нет слов.
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