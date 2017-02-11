Мартен ФУРКАД: «У меня хорошие отношения с Шипулиным»

Шипулин и Логинов не стали во время награждения пожимать руку Фуркаду, а тот в знак протеста покинул пьедестал, на который был возвращен президентом IBU Андерсом Бессебергом. Уже после спринта Фуркад и Шипулин пожали друг другу руки.

«Я был разочарован реакцией Шипулина после смешанной эстафеты, – цитирует L’Equipe Фуркада. – Возникло недоразумение между нами и другими биатлонистами. Как-то смешались мои слова о допинге, которые я говорил раньше, с борьбой, которую мы вели на трассе с российской командой. Это была честная борьба за медаль. Жаль, что все смешалось, возникла путаница, и она привела к тому, что русские не пожали мне руку.

Да, я немного импульсивен, да, я был расстроен, был разочарован, поэтому покинул пьедестал. Жаль, что все это смешалось, в том числе моя позиция по допингу, которая никогда не была нацелена против России или биатлона в целом. Я уже не раз говорил о позиции по допингу. Мы все это обсудили с Антоном. Я сказал ему, что думаю. Он сказал мне. И все. У нас хорошие отношения».



