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Фуркад та Долль обливались шампанським

Найшвидшим у відкорковуванні шампанського був незмінний лідер світового біатлону Мартен Фуркад

  • 11.02.2017 21:20
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Sport.ua. Бенедикт Долль
© Sport.ua. Бенедикт Долль

Під час традиційної церемонії нагородження чемпіона і призерів чемпіонату світу з біатлону, що відбувається кожного вечора на центральній площі Хохфільцена, перейменованій з цієї нагоди на «Medal Plaza», біатлоністи жваво обливалися шампанським. Організатори вручили великі пляшки пінного напою наприкінці церемонії.

Найшвидшим у відкорковуванні шампанського був незмінний лідер світового біатлону Мартен Фуркад. Бронзовий призер спринтерської гонки спочатку випустив струю шампанського на вболівальників, а потім почав обливати новоспеченого чемпіона, німця Бенедикта Долля. 26-річний тріумфатор  у відповідь облив самого Фуркада. Мартен із задоволенням підставився під цей хмільний душ. Трохи пообливав колег «по зброї» і срібний призер норвежець Йоганнес Бьо, який, щоправда, був у цьому менш ясркавим. З усього видно, Бьо-молодший ще досі важко переживає свій програш на фініші спринту. Нагадаємо, 23-річний норвежець втратив свою перевагу у 9,3 секунди, яка була у нього після другої стрільби, програвши німцеві 0.7 секунди.

До речі, цікава деталь. Привітати Бенедикта Долля з медаллю прийшло чимало його партнерів по збірній – чоловіків і жінок. Хоча, Лаури Дальмаєр серед них не було. Певно, готується до затрашнього «персьюту».

А Йоганнеса прийшов підтримати і привітати його старший брат Тарьєй, який у спринтерській гонці посів 14  місце.

Олександр ГЛИВИНЬСКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена 

Источник — Sport.ua

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