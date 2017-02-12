Хохфильцен-2017. Женская гонка преследования.

Сегодня в австрийском Хохфильцене состоятся две гонки преследования в рамках чемпионата мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, которых ждет десятикиломметровая дистанция.
Выступят в гонке преследования и три украинки.
Гонка преследования. Женщины
10. Анастасия Меркушина +0:55
22. Юлия Джима +1:16
34. Елена Пидгрушная +1:40
Полный стартовый лист здесь.
Текстовая трансляция женской гонки преследования начнется на Sport.ua в 11:30.
11:30. Габриэла Коукалова открыла гонку преследования.
11:31. К сожалению, Елена Пидгрушная не выйдет на старт сегодняшней гонки.
11:35. Коукалова делает два промаха на "лежке", Шевалье - чисто!
11:36. Меркушина и Джима стреляют безпромахов, 9-я и 14-я соответственно наши биатлонистки.
11:37. Коукалова скатилась на 13-ю позицию, возглавила гонку Лаура Дельмайер.
11:40. Джима поднялась на 11-е место.
11:41 Дельмайер, Шевалье, Меркушина и Джима стреляют чисто!
11:43. Коукалова поднялась на 7-ю позицию. Кстати, дважды чисто отстрелялась Домрачева и поднялась на 9-ю позицию.
11:45. Отметка 6,2 км. Джима идет 10-й- +33:9. А Коукалова уже 2-я!
11:46. Подошла очередь "стойки"!
11:47. Дельмайер отстрелялась чисто!
11:47. Джима - 2 промаха, а Меркушина закрывает все мишени. Настя уходит на дистанцию пятой, 11 секунд до лидера.
11:50. На отметке 7,2 км. Меркушина 8-я.
11:51. Приближаются биатлонистки к последнему огневому рубежу.
11:52. Дельмайер долго выцеливала, но закрыла все мишени!
11:53. Меркушина чисто!
11:54. На пятом месте уходит со стрельбища Настя, но за спиной у нее Кайса Макоряйнен.
11:56. 9,2 км. Тройка лидеров - Дельмайер, Домрачева, Коукалова.
11:57. В таком порядке они и финишируют. Дельмайер - чемпионка мира!
11:58. Четвертой стала Ирина Старых, Меркушина - 8-я.
11:59. Юлия Джима пришла к финишу 23-й.
12:01.
1. Лаура Далмайер (1+0+0+0) 29:02.3
2. Дарья Домрачева (0+0+0+0) +11.6
3. Габриэла Коукалова (2+0+1+0) +16.6
...
8. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +48.5
23. Юлия Джима (0+0+2+2) +1:49.4
На этом пока все. До встречи на мужской гонке преследования!
Источник — Sport.ua
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