Рішення щодо участі у персьюті Свендсен прийме завтра

Поки невідомо чи візьме участь у сьогоднішній гонці переслідування норвежець Еміль-Егле Свендсен.

Чотириразовий олімпійський чемпіон та 12-разовий чемпіон світу впав непритомний на сніг одразу після свого фінішу у спринтерській гонці. Хвилин десять Свендсена приводили до тями чергові медики. Для того, щоби публіка не бачила моторошної картини атлета, котрий лежав на снігу, фактично не рухаючись, від глядачів його закрили темним брезентом. Медикам допомагав легендарний земляк постраждалого Оле-Ейнар Бйорндален, котрий підтвердив, що його партнер по команді втратив свідомість:

— Він розігрівся, виникло обезводнення і Еміль-Егле втратив знепритомнів.







Уле Эйнар Бьорндален — справа

















За допомогою лікарів збірної Норвегії Свендсен залишив трасу. Прийшовши до тями за кілька годин, переможець загального заілку Кубка світу-2010 сказав, що тепер почуває себе добре:

— Я пройшов детальне обстеження, зараз відпочину, наберуся сил, а вранці прийму рішення чи брати участь у гонці переслідування, - наводить слова атлета норвезьке видання Dagbladet.

У спринтерській гонці Еміль-Егле Свендсен посів 36 місце, відставши від переможця Бенедикта Долля більш як на півтори хвилини – 1:33,9.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена.



