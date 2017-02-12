Пидгрушная не выступит в гонке преследования в Хохфильцене

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не выступит в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Хохфильцене.

Причины такого решения не сообщаются. Вероятно, биатлонистка решила поберечь силы перед будущими стартами. В составе женской команды Украины выступят Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Также на старт не выйдет финка Мари Лаукканен.

Женская гонка состоится в воскресенье в 11:30 по киевскому времени.