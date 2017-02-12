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Пидгрушная не выступит в гонке преследования в Хохфильцене

Также на старт не выйдет финка Мари Лаукканен

  • 12.02.2017 11:05
  • 1234 просмотров
  • 10 комментария
Метки
biathlon.com.ua. Елена Пидгрушная
© biathlon.com.ua. Елена Пидгрушная

Украинская биатлонистка Елена Пидгрушная не выступит в гонке преследования на чемпионате мира, который проходит в Хохфильцене.

Причины такого решения не сообщаются. Вероятно, биатлонистка решила поберечь силы перед будущими стартами. В составе женской команды Украины выступят Анастасия Меркушина и Юлия Джима.

Также на старт не выйдет финка Мари Лаукканен.

Женская гонка состоится в воскресенье в 11:30 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    saa73
      saa73, 12.02.2017 11:23
    +4
    На пенсию пора.
    Ссылка
    dimaprog
      dimaprog, 12.02.2017 11:25
    +3
    мда уж...не впервой уже. Что же с ней?
    Ссылка
    dimaprog
      dimaprog, 12.02.2017 11:25
    -5
    мда уж...не впервой уже. Что же с ней?
    Ссылка
    Elena Voroshuk
      Elena Voroshuk, 12.02.2017 12:04
    0
    психология!
    Ссылка
    Modern_1
      Modern_1, 12.02.2017 12:09
    +2
    А вы в 30 пойдите побегайте, я посмотрю на вашу психологию,
    Ссылка
    MSukoshvili
      MSukoshvili, 12.02.2017 12:13
    -6
    Modern_1, 12.02.2017 12:09
    А вы в 30 пойдите побегайте, я посмотрю на вашу психологию,
    Да лучше кого-нибудь из молодых взяли, на перспективу. А пидгрушная похоже зря ушла из политики.
    Ссылка
    Ding01
      Ding01, 12.02.2017 12:14
    0
    Когда как не сейчас бросать все силы в бой ? Так и чемпионат мира пройдет
    Ссылка
    Михаил Климов
      Михаил Климов, 12.02.2017 12:15
    -8
    Хох-лы нервно курят в сторонке! Великие укры!
    Ссылка
    alega-praga
    online
    alega-praga, 12.02.2017 12:21
    -9
    Великое снайперское дерево пидГРУША опять отлынивает....)) Вот она укроповская бесхарактерность...))
    Ссылка
    shakhtarforever
      shakhtarforever, 12.02.2017 12:29
    +1
    Береже сили на масстарт і естафету, здоров"я на всі гонки не хватає.
    Ссылка
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