Хохфильцен-2017. Мужская гонка преследования. LIVE!

В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира, и теперь нас ждет мужская гонка преследования. Напомним, ранее гонку преследования провели женщины.



Первым на старт выйдет Бенедикт Долль, ставший вчера чемпионом мира в спринте. Практически одновременно с немцем пойдет на дистанцию и Йоханесс Бё.



У украинских любителей биатлона будет возможность поболеть за трех представителей нашей сборной.



Гонка преследования. Мужчины.

28. Дмитрий Пидручный +1:26

41. Сергей Семенов +1:40

58. Александр Жирный +2:10



Полный стартовый лист здесь.



Текстовая трансляция мужской гонки преследования начнется на Sport.ua в 16:00.

