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Хохфильцен-2017. Мужская гонка преследования. LIVE!

Текстовая трансляция мужской гонки преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене

  • 12.02.2017 15:05
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biathlonworld.com
© biathlonworld.com

В австрийском Хохфильцене продолжается чемпионат мира, и теперь нас ждет мужская гонка преследования. Напомним, ранее гонку преследования провели женщины.

Первым на старт выйдет Бенедикт Долль, ставший вчера чемпионом мира в спринте. Практически одновременно с немцем пойдет на дистанцию и Йоханесс Бё.

У украинских любителей биатлона будет возможность поболеть за трех представителей нашей сборной.

Гонка преследования. Мужчины.
28. Дмитрий Пидручный +1:26
41. Сергей Семенов +1:40
58. Александр Жирный +2:10

Полный стартовый лист здесь.

Текстовая трансляция мужской гонки преследования начнется на Sport.ua в 16:00.
 

Источник — Sport.ua

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