Свендсен і Хофер не візьмуть участь у гонці переслідування

Норвежець Еміль-Егле Свендсен не візьме участь у сьогоднішній гонці переслідування. Як відомо вчора Свендсен знепритомнів після фінішу у спринтерській гонці, в якій Еміль-Егле показав лише 36 результат, відставши від переможця Бенедикта Долля на 1 хвилину і 33.9 секунди. Вочевидь шансів покращити результат було мало, тому 4-разовий олімпійський чемпіон вирішив використати цей час для відновлення. Так само не візьме участь у «персьюті» і італієць Лукас Хофер, котрий вчора фінішував аж 56-им із відставанням у 2:05,2.

Сьогоднішню жіночу гонку переслідування пропустила і наша Олена Підгрушна, котра у спринті показала 34 місце із відставанням в одну хвилину 40 секунд від переможниці. За словами старшого тренера жіночої збірної України, Уроша Велепця, Олена отримає додаткову можливість відновитися до наступних гонок.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена