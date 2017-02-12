Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка фінішувала восьмою в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Хохфільцені, поділилась враженнями від перших змагальних днів.
- Ти покращила результат спринтерської гонки на дві позиції, задоволена результатом?
- Незадоволена тим, що не змогли втриматися у першій шістці. Хотілося б звісно краще, бо спортсмен завжди прагне до більшого і навіть олімпійські чемпіони шукають помилки у своїх виступах задля самовдосконалення. Є ще багато над чим працювати і я маю ставитися критично до кожної гонки, щоб далі тільки прогресувати.
- Зараз ти виступаєш на найвищому рівні, поруч з такими спортсменками як Домрачека, Коукалова, Дальмаєр, Макаряйнен і тобі вдалося фінішувати в топ-10.
- Насправді не очікувала такий результат, тому що гонка переслідування – це не моя сильна дисципліна і я її страшенно не люблю. Хотілося б бігти швидше, але я думаю, що в майбутньому зможу покращити і цей компонент.
- За підсумками двох гонок ти у нас перший номер в збірній. Як сприймаєш цей результат?
- Я так не вважаю, є дівчата в команді, які сильніші за мене. Нажаль, не у всіх виходить виступати на максимум через проблеми із здоров`ям, чи помилки в тренувальному процесі. Підготовка до чемпіонату світу супроводжується нервуванням: є страх і недопрацювати, і перепрацювати в той же час. Взагалі, мені уже приємно, що в команді є сильніші біатлоністки і мені є куди рости.
Для нашої країни головне це естафета, ми одна одну підтримуємо, щоб в естафеті бути найсильнішими.
Источник — Sport.ua
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