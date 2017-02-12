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Анастасія МЕРКУШИНА: «Хотіла втриматися в першій шістці»

Українська біатлоністка поділилась враженнями від гонки переслідування на ЧС у Хохфільцені

  • 12.02.2017 16:23
  • 730 просмотров
  • 3 комментария
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Sport.ua. Анастасия Меркушина
© Sport.ua. Анастасия Меркушина

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина, яка фінішувала восьмою в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Хохфільцені, поділилась враженнями від перших змагальних днів.

- Ти покращила результат спринтерської гонки на дві позиції, задоволена результатом?
- Незадоволена тим, що не змогли втриматися у першій шістці. Хотілося б звісно краще, бо спортсмен завжди прагне до більшого і навіть олімпійські чемпіони шукають помилки у своїх виступах задля самовдосконалення. Є ще багато над чим працювати і я маю ставитися критично до кожної гонки, щоб далі тільки прогресувати.

- Зараз ти виступаєш на найвищому рівні, поруч з такими спортсменками як Домрачека, Коукалова, Дальмаєр, Макаряйнен і тобі вдалося фінішувати в топ-10.
- Насправді не очікувала такий результат, тому що гонка переслідування – це не моя сильна дисципліна і я її страшенно не люблю. Хотілося б бігти швидше, але я думаю, що в майбутньому зможу покращити і цей компонент.

- За підсумками двох гонок ти у нас перший номер в збірній. Як сприймаєш цей результат?
- Я так не вважаю, є дівчата в команді, які сильніші за мене. Нажаль, не у всіх виходить виступати на максимум через проблеми із здоров`ям, чи помилки в тренувальному процесі. Підготовка до чемпіонату світу супроводжується нервуванням: є страх і недопрацювати, і перепрацювати в той же час. Взагалі, мені уже приємно, що в команді є сильніші біатлоністки і мені є куди рости.

Для нашої країни головне це естафета, ми одна одну підтримуємо, щоб в естафеті бути найсильнішими.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    pepik70
    pepik70, 12.02.2017 16:45
    +3
    Приємно бачити в ній не тільки талановитого спортсмена, але й цікаву людину.
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    Петя Кравец
      Петя Кравец, 12.02.2017 16:49
    0
    Молодчинка) але до стоматолога незавадить...
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    stopor2016
    online
      stopor2016, 12.02.2017 17:05
    0
    Вообще-то молодец - по скорости в гонке - в пятом десятке , но снайпер - от Бога! Работай лыжами!!!
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