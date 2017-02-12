Фуркад становится чемпионом мира в гонке преследования

В австрийском Хохфильцене завершилась гонка преследования в рамках чемпионата мира. Первым к финишу пришел француз Мартен Фуркад, не закрывший лишь последнюю мишень на четвертом огневом рубеже. Также на подиуме оказались норвежцы - Йоханнес Бё и Уле-Айнар Бьорндален.
Отметим прогресс всех украинцев, принимавших участие в гонке. Александр Жирный с 58-го стартового места поднялся на 45-ю позицию, а Дмитрий Пидручный с 28-го поднялся на 14-е. Отличный результат показал Сергей Семенов - украинец стартовал 41-м, а к финишу пришел 15-м.
Гонка преследования. Мужчины
1. Мартен Фуркад (0+0+0+1) 30:16.9
2. Йоханнес Тингнес Бё (1+1+1+0) +22.8
3. Уле-Айнар Бьорндален (0+0+0+1) +25.6
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14. Дмитрий Пидручный (1+0+1+0) +1:43.2
15. Сергей Семенов (0+0+1+0) +1:43.6
45. Александр Жирный (1+0+0+1) +3:46.6
Источник — Sport.ua
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