Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр, яка тріумфувала в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Хохфільцені, розповіла про головні змагання 2017 року, а також поділилася планами на майбутнє.

- Лауро, ти вже не вперше виграєш «золото» на ЧС, що означає для тебе саме ця медаль?

- Дуже приємно, що я знову виграла гонку переслідування на чемпіонаті світу. Було важко, але я впоралася.

- На прес-конференції ти сказала, що найбільше любиш саме перс`ют. Можеш розповісти чому?

- Траса трохи коротша, аніж у мас старті, але все ті ж 4 стрільби. Та і змагання відбуваються пліч-о-пліч із суперницями.

- Яка твоя головна ціль у сезоні?

- Для початку я хотіла підійти в найкращій формі до чемпіонату світу і мені це вдалося. Після ЧС підіб’ю підсумки, а далі побачимо.

- Що можеш сказати про українську біатлоністку Анастасію Меркушину?

- Вона молода і талановита, вже показує гарні результати на чемпіонаті світу. Думаю, що в майбутньому вона стане тільки сильнішою.

- Наступний сезон буде олімпійським. Ти вже мрієш про олімпійську медаль?

- Поки що я рухаюся крок за кроком. Є певні завдання на цей сезон, а далі вже буду думати про майбутні Ігри. «Золото» Олімпіади – це моя велика мрія.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена