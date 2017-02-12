Німецька біатлоністка Лаура Дальмаєр, яка тріумфувала в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Хохфільцені, розповіла про головні змагання 2017 року, а також поділилася планами на майбутнє.
- Лауро, ти вже не вперше виграєш «золото» на ЧС, що означає для тебе саме ця медаль?
- Дуже приємно, що я знову виграла гонку переслідування на чемпіонаті світу. Було важко, але я впоралася.
- На прес-конференції ти сказала, що найбільше любиш саме перс`ют. Можеш розповісти чому?
- Траса трохи коротша, аніж у мас старті, але все ті ж 4 стрільби. Та і змагання відбуваються пліч-о-пліч із суперницями.
- Яка твоя головна ціль у сезоні?
- Для початку я хотіла підійти в найкращій формі до чемпіонату світу і мені це вдалося. Після ЧС підіб’ю підсумки, а далі побачимо.
- Що можеш сказати про українську біатлоністку Анастасію Меркушину?
- Вона молода і талановита, вже показує гарні результати на чемпіонаті світу. Думаю, що в майбутньому вона стане тільки сильнішою.
- Наступний сезон буде олімпійським. Ти вже мрієш про олімпійську медаль?
- Поки що я рухаюся крок за кроком. Є певні завдання на цей сезон, а далі вже буду думати про майбутні Ігри. «Золото» Олімпіади – це моя велика мрія.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.