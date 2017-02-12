Семенов та Підручний майже всю гонку переслідування йшли один за одним. Разом вони фінішували, разом відповідали на питання нашого спеціального кореспондента.

— Сергію, один промах і ти піднявся на кілька позицій, задоволений гонкою?

— Стрільбою задоволений на 95 відсотків, один промах був, звичайно, зайвий. Сьогодні було набагато важче бігти і ми вже чекали відпочинок перед індивідуальною гонкою. Вчора на стрільбі вийшов неприємний збій, але, думаю, що надалі справимося і з цією проблемою.

— Для вас із Дмитром Підручим важливо було з психологічного боку піднятися в заліку після спринту?

— (Сміється). Ми всю гонку бігли разом. То він попереду, то я.

— Разом проходити дистанцію легше?

Підручний:— Ми мінялися по ходу: то я був попереду, то Сергій. Коли працюєш в парі – набагато легше.

Семенов: — Підштовхували один одного. Разом бігти завжди легше.

— На чемпіонаті світу декілька днів відпочинку. Важливо, що йдете відпочивати у нормальному настрої?

Підручний: — Так, важливо.

— Як взагалі налаштовувалися на гонку переслідування?

Семенов: — Задача була налаштуватися на стрільбу і зробити те, що вміємо. Важливо було спіймати впевненість перед індивідуальною гонкою.

— Сергію, ваші найкращі результати в кар’єрі – в індивідуальній гонці. Можемо сподіватися на гарний результат?

— Можна сподіватися перед кожною гонкою. Головне зробити все так, як я вмію.

— Дмитре, як себе почуває Артем Прима? Він вже видужав?

— Наскільки я знаю, він вже почав тренуватися. Почуває себе добре, але чи бігтиме індивідуальну гонку, він не впевнений – подивиться по результатам тренувань. Але на естафету він налаштовується серйозно. Можливо, він побіжить. Я надіюсь на це.

— Як проводитиме два дні відпочинку?

— У нас три дні відпочинку. Завтра, думаю, потренуємось, а післязавтра будемо відпочивати. А в середу буде пристрілка і тренування.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена