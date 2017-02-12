Семенов та Підручний майже всю гонку переслідування йшли один за одним. Разом вони фінішували, разом відповідали на питання нашого спеціального кореспондента.
— Сергію, один промах і ти піднявся на кілька позицій, задоволений гонкою?
— Стрільбою задоволений на 95 відсотків, один промах був, звичайно, зайвий. Сьогодні було набагато важче бігти і ми вже чекали відпочинок перед індивідуальною гонкою. Вчора на стрільбі вийшов неприємний збій, але, думаю, що надалі справимося і з цією проблемою.
— Для вас із Дмитром Підручим важливо було з психологічного боку піднятися в заліку після спринту?
— (Сміється). Ми всю гонку бігли разом. То він попереду, то я.
— Разом проходити дистанцію легше?
Підручний:— Ми мінялися по ходу: то я був попереду, то Сергій. Коли працюєш в парі – набагато легше.
Семенов: — Підштовхували один одного. Разом бігти завжди легше.
— На чемпіонаті світу декілька днів відпочинку. Важливо, що йдете відпочивати у нормальному настрої?
Підручний: — Так, важливо.
— Як взагалі налаштовувалися на гонку переслідування?
Семенов: — Задача була налаштуватися на стрільбу і зробити те, що вміємо. Важливо було спіймати впевненість перед індивідуальною гонкою.
— Сергію, ваші найкращі результати в кар’єрі – в індивідуальній гонці. Можемо сподіватися на гарний результат?
— Можна сподіватися перед кожною гонкою. Головне зробити все так, як я вмію.
— Дмитре, як себе почуває Артем Прима? Він вже видужав?
— Наскільки я знаю, він вже почав тренуватися. Почуває себе добре, але чи бігтиме індивідуальну гонку, він не впевнений – подивиться по результатам тренувань. Але на естафету він налаштовується серйозно. Можливо, він побіжить. Я надіюсь на це.
— Як проводитиме два дні відпочинку?
— У нас три дні відпочинку. Завтра, думаю, потренуємось, а післязавтра будемо відпочивати. А в середу буде пристрілка і тренування.
Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.