Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Сергій СЕМЕНОВ: «З Підручним мінялися по ходу гонки»

Кореспондент Sport.ua поговорив із Сергієм Семеновим та Дмитром Підручним

  • 12.02.2017 18:06
  • 693 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Sport.ua
© Sport.ua

Семенов та Підручний майже всю гонку переслідування йшли один за одним. Разом вони фінішували, разом відповідали на питання нашого спеціального кореспондента.

— Сергію, один промах і ти піднявся на кілька позицій, задоволений гонкою?
— Стрільбою задоволений на 95 відсотків, один промах був, звичайно, зайвий. Сьогодні було набагато важче бігти і ми вже чекали відпочинок перед індивідуальною гонкою. Вчора на стрільбі вийшов неприємний збій, але, думаю, що надалі справимося і з цією проблемою.

— Для вас із Дмитром Підручим важливо було з психологічного боку піднятися в заліку після спринту?
(Сміється). Ми всю гонку бігли разом. То він попереду, то я.

— Разом проходити дистанцію легше?
Підручний:— Ми мінялися по ходу: то я був попереду, то Сергій. Коли працюєш в парі – набагато легше.
Семенов: — Підштовхували один одного. Разом бігти завжди легше.

— На чемпіонаті світу декілька днів відпочинку. Важливо, що йдете відпочивати у нормальному настрої?
Підручний: — Так, важливо.

— Як взагалі налаштовувалися на гонку переслідування?
Семенов: — Задача була налаштуватися на стрільбу і зробити те, що вміємо. Важливо було спіймати впевненість перед індивідуальною гонкою.

— Сергію, ваші найкращі результати в кар’єрі – в індивідуальній гонці. Можемо сподіватися на гарний результат?
— Можна сподіватися перед кожною гонкою. Головне зробити все так, як я вмію.

— Дмитре, як себе почуває Артем Прима? Він вже видужав?
— Наскільки я знаю, він вже почав тренуватися. Почуває себе добре, але чи бігтиме індивідуальну гонку, він не впевнений – подивиться по результатам тренувань. Але на естафету він налаштовується серйозно. Можливо, він побіжить. Я надіюсь на це.

— Як проводитиме два дні відпочинку?
— У нас три дні відпочинку. Завтра, думаю, потренуємось, а післязавтра будемо відпочивати. А в середу буде пристрілка і тренування.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua із Хохфільцена

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.