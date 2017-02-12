Уле-Ейнар Бйорндален: «У нас з Дарією сьогодні особливий день»

Не щодня вдається зустрітися з такою легендарною особистістю як Оле-Ейнар Бйорндален. Кореспонденту Sport.ua Олександру Гливинському це вдалося. Цінність розмови з 8-разовим олімпійським чемпіоном, котрий здобув «бронзу» у «персьюті» підсилювало срібло його дружини Дарії Домрачевої, котра раніше цього дня здобула «срібло» у жіночій гонці переслідування.

- Уле-Ейнаре, сьогодні у Вашої сім’ї – особливий день. Ви виграли дві медалі з Дарією як подружжя. Почуваєте себе особливо?

- Це, справді, дуже приємне відчуття. Я дивився за гонкою Дарії і її виконання надихнуло мене сьогодні. Вона – великий молодець і я пишаюся нею. Так, тепер наші медалі мають інший рахунок (усміхається). Можна сказати, що це справді особливий день. Буде нагода відсвяткувати цю подію. З огляду на вихідні дні це можливо (усміхається)

- Які Ваша подальші цілі на цьому чемпіонаті світу?

- Фактично у нас буде три дні відпочинку, а потім – індивідуальна гонка, в якій хотілося б виступити добре. Найближчі плани пов’язані саме з цим стартом. А далі – будуть наступні цілі.

- Наскільки змінився біатлон за останні роки, якщо порівнювати його із тим, що був 10 років тому?

- Зросла конкуренція. Не можу сказати, що її не було 10 років тому, але треба визнати, що тепер у біатлоні більше сильних атлетів і від того конкуренція стала жорсткішою. Потрапити на подіум тепер стало складніше і, якщо ти закінчуєш гонку «у призах», то маєш всі підстави дати високу оцінку своєму виконанню.

- Ви задоволені своїм місцем сьогодні?

- Так, безумовно. Це мій перший подіум у цьому сезоні. Сьогодні я провів хорошу гонку і маю всі підстави бути задоволеним.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена