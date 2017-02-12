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Уле-Ейнар Бйорндален: «У нас з Дарією сьогодні особливий день»

Норвезький біатлоніст розповів про цінність завойованих нагород на чемпіонаті світу в Хохфільцені

  • 12.02.2017 19:13
  • 1333 просмотров
  • 1 комментария
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Sport.ua. Уле-Эйнар Бьорндален
© Sport.ua. Уле-Эйнар Бьорндален

Не щодня вдається зустрітися з такою легендарною особистістю як Оле-Ейнар Бйорндален. Кореспонденту Sport.ua Олександру Гливинському це вдалося. Цінність розмови з 8-разовим олімпійським чемпіоном, котрий здобув «бронзу» у «персьюті» підсилювало срібло його дружини Дарії Домрачевої, котра раніше цього дня здобула «срібло» у жіночій гонці переслідування.

- Уле-Ейнаре, сьогодні у Вашої сім’ї – особливий день. Ви виграли дві медалі з Дарією як подружжя. Почуваєте себе особливо?
- Це, справді, дуже приємне відчуття. Я дивився за гонкою Дарії і її виконання надихнуло мене сьогодні. Вона – великий молодець і я пишаюся нею. Так, тепер наші медалі мають інший рахунок (усміхається). Можна сказати, що це справді особливий день. Буде нагода відсвяткувати цю подію. З огляду на вихідні дні це можливо (усміхається)

- Які Ваша подальші цілі на цьому чемпіонаті світу?
- Фактично у нас буде три дні відпочинку, а потім – індивідуальна гонка, в якій хотілося б виступити добре. Найближчі плани пов’язані саме з цим стартом. А далі – будуть наступні цілі.

- Наскільки змінився біатлон за останні роки, якщо порівнювати його із тим, що був 10 років тому?
- Зросла конкуренція. Не можу сказати, що її не було 10 років тому, але треба визнати, що тепер у біатлоні більше сильних атлетів і від того конкуренція стала жорсткішою. Потрапити на подіум тепер стало складніше і, якщо ти закінчуєш гонку «у призах», то маєш всі підстави дати високу оцінку своєму виконанню.

- Ви задоволені своїм місцем сьогодні?
- Так, безумовно. Це мій перший подіум у цьому сезоні. Сьогодні я провів хорошу гонку і маю всі підстави бути задоволеним.

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    yomayo17
      yomayo17, 12.02.2017 19:23
    +5
    ВЕЛИКИЙ!!! Якби не наші, то, звичайно, що вболіваю за Бьорндалена!
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