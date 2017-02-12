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Габріела Коукалова: «Наступна мета – Пхьончхан»

Чеська біатлоністка поділилась враженнями від гонки переслідування в Хохфільцені

  • 12.02.2017 19:49
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Александр Бутенко для Sport.ua. Габриэла Коукалова
© Александр Бутенко для Sport.ua. Габриэла Коукалова

Попри три промахи у гонці переслідування чешка Габріела Коукалова зуміла виграти «бронзу» за рахунок своєї швидкості.

- Прийміть вітання з черговою медаллю чемпіонату світу. Судячи з усього, змагання у Хохфільцені вже можна назвати успішним для Вас?
- Я дуже щаслива, тому що це велике задоволення – знов стояти на подіумі, але, знаєте, я дуже засмучена першою стрільбою, тому що у цей момент я сказала своїй медалі «До побачення!» (усміхається). Я  так багато часу провела на вогневому рубежі під час першої стрільби, цілилася-вицілювала, а в результаті наробила так багато помилок і двічі промазала. Це сумно, але з іншого боку дуже класно, коли тобі вдається такий «камбек», як вийшов у мене наприкінці гонки. Тому я все ж задоволена.

- Вчорашнє «золото» стало для вас першим індивідуальним на чемпіонаті світу. Минулого року ви здобули Кубок світу у загальному заліку. Єдине, чого бракує – олімпійського «золота». Чи це є тепер вашою основною метою у кар’єрі?
- Мене про це тепер  часто запитують. Маю  сказати, так. Це основне завдання у моїй кар’єрі. Цього сезону головними цілями для мене були перемога на домашньому етапі Кубка світу в Нове Мєсто і «золото» на цьому чемпіонаті світу. Наступним пунктом у моєму графіку завдань має бути Пчьончхан.

- З усього видно, що ви дуже наполегливо працюєте. З кожним сезоном ви виступаєте все впевненіше. Як вам вдається постійно вдосконалюватися, підсилюючи свою здатність перемагати.
- Навіть не знаю. Можливо, це завдяки зусиллям всієї нашої команди. Щодня ми важко працюємо, інтенсивно тренуємося, аналізуємо помилки. Ми постійно разом. За рік я проводжу більше часом зі своїми партнерами по команді, ніж зі своєю сім’єю. Ми наче велика біатлонна родина. Я вважаю, що ми у команді  можемо знайти мотивацію будь-де. Ми щодня разом і тренуватися в такий спосіб легше, ніж готуватися самому. Але я маю сказати, що цього року я не тренувалася так багато, як рік чи два тому. Цей сезон для мене взагалі як релаксаційний. І тому я особливо щаслива, що досягаю так багато високих результатів.

- Хочеться запитати Вас про молоду українську біатлоністку Анастасію Меркушину, котра сьогодні фінішувала восьмою. Якої ви думки про неї чи зауважили її прогрес?
- Вона однозначно талановита. Якщо біатлоністка дебютує на першому для себе чемпіонаті світу і фінішує у гонці в «топ-10» - це великий успіх. Я чула про її успіхи на Кубку IBU минулого сезону і маємо сказати: так, вона - величезний талант. У неї її всі підстави розвивати свій талант, роблячи крок за кроком догори і я сподіваюся побачити її на подіумі, можливо навіть у найближчих сезонах. Чому ні?

Олександр ГЛИВИНСЬКИЙ, спеціально для Sport.ua з Хохфільцена

Источник — Sport.ua

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