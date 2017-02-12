Персонал бест Меркушиной и возвращение Домрачевой в элиту

Чемпионат мира по биатлону, проходящий в австрийском Хохфильцене, подошел к экватору. Далее в биатлоне двухдневная пауза, а уже в среду, 15-го февраля, нас ожидает продолжение главного старта сезона. Биатлонистам осталось выступить в 3-х дисциплинах: индивидуальной гонке, эстафете и масс-старте. Предлагаю подвести итоги первой части чемпионата.

Смешанная эстафета

Первой гонкой чемпионата традиционно стала смешанная эстафета, с которой неизменно с 2011-го (а если брать во внимание не вошедший в программу Олимпиады в Ванкувере микст, который был проведен в Ханты-Мансийске в рамках чемпионата мира – с 2010-го) года стартуют первенства мира. Большинство команд были представлены сильнейшими составами, и Украина не стала исключением – по 2 лучших украинских биатлониста общего зачета у мужчин и женщин выступили за нашу страну.

Возможно, тренерский штаб допустил ошибку, поставив на первый етап Елену Пидгрушную. Все-таки капитан женской команды очень давно не была стартером в естафетах. Было бы правильнее поставить на старт Варвинец или Меркушину, но кто же знал? Пидгрушная, допустив по 2 промаха на лежке и стойке, передала эстафету 16-й, с отставанием в 40 секунд.

Исправлять ситуацию бросилась Юлия Джима. Уже после лежки, которую Юля отстреляла чисто, Украина поднялась сразу на 7 позиций – 9-е место! К сожалению, стойку отработать без промахов не удалось: последний выстрел, так часто приследовавший наших биатлонистов, попал мимо мишени. Впрочем, украинка достаточно быстро закрыла мишень дополнительным патроном и закончила свой этап на 7-м месте. Отставание от лидера также сократилось – всего 35 секунд!







Юлия Джима

Третий этап гонки тренеры доверили самому опытному и титулованному из украинских мужчин – Сергею Семенову. Сергей, использовав 3 доп. патрона на двух рубежах, смог удержать 7-е место, но отставание от лидера увеличилось до 56 секунд. Тем не менее, до «бронзы» оставалось отыграть всего 10 секунд!

Роль финишера в миксте исполнил Дмитрий Пидручный. Идеально отработав на стрельбище, Дима смог поднять нашу команду на высокое пятое место (0+8, +35.6 от Германии, выигравшей этот микст)! «Серебро» усилиями Мартена Фуркада выиграли французы, а «бронза» досталась российским биатлонистам.

Спринты

В женской спринтерской гонке Украину представляли: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Пидгрушная и Валентина Семеренко. К сожалению, Джиме, стартовавшей первой из украинок, так и не удалось наладить стрельбу. Допустив по одному промаху на двух рубежах, Юля в финишном протоколе заняла 22-е место. Наверное идеальная гонка удалась Анастасии Меркушиной, дебютировавшей на чемпионате мира (до этого Настя два года была в заявке, но так и не выступала на главном взрослом старте сезона): пройдя чисто оба рубежа, перспективная украинка показала лучший результат в карьере – 10-е место (0+0, +55.3 от Габриэлы Коукаловой)! Не удался спринт Елене Пидгрушной: уже на лежке капитан допустила 2 промаха. «Чистая» стойка позволила Елене лишь взять очки – 34-е место (2+0, +1:40.0). Совсем провально выступила Валя Семеренко: допустив 1 и 3 промаха на лежке и стойке соответственно, украинка не смогла квалифицироваться в гонку предследования – 80-е место, с 3-минутным отставанием от лидера. Чемпионкой мира стала Габриэла Коукалова (0+0), серебряная награда досталась Лауре Далмайер (0+0, +4.0), а «бронзу» завоевала француженка Анаис Шевалье (0+0, +25.1), для которой эта медаль – первая личная на чемпионатах мира!

На мужской спринт у нас были большие надежды, что не странно, ведь Сергей Семенов был призером год назад в Холменколене.







Сергей Семенов



Лежку Семенов отработал идеально и мог претендовать на медаль, но стойка подвела: допустив промах, Сергей пытался компенсировать промах скорострельностью, но промазал ещё дважды – 3 промаха не позволили украинцу попасть очковую зону и Сергей занял 41-е место (0+3, +1:40.3). Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный: допустив по 1-му промаху на «лежке» и «стойке» Дима показал 28-й результат (1+1, +1:26.1). Не порадовали и натурализованные украинцы – Александр Жирный и Владимир Семаков, допустив по 2 промаха, заняли 58-е (2+0, +2:09.8) и 73-е места (0+2, +2:43.7) соответственно. Чемпионом мира сенсационно стал немецкий биатлонист Бенедикт Долль, для которого эта победа – первая личная в карьере (0+0)! До этого у него были только призовые места на этапах Кубка мира! Совсем немного на финише ему уступил норвежец Йоханнес Тингнес Бё, которому и досталась серебряная награда (0+0, +0.7). Бронзовую медаль добыл «принц» современного биатлона - Мартен Фуркад. Французу попасть на подиум не помешали даже два промаха (1+1, +23.1)!

Гонки преследования

Сегодня болельщики имели возможность наблюдать сразу две гонки – персьюты у женщин и мужчин. В женской гонке лучший результат среди украинок снова показала Анастасия Меркушина, обновившая свой персонал бест – 8-е место (0+0+0+0, +48.5)! Настя стала единственной биатлонисткой, которая прошла обе личные гонки на этом ЧМ без промахов! Теперь ждем дебют Меркушиной в масс-старте чемпионата мира!







Анастасия Меркушина



К сожалению, не смогла улучшить свой результат Юлия Джима. Пройдя две стрельбы лежа «чисто», Юля вполне могла побороться за подиум при нуле в графе промахов, но следующие два рубежа подвели украинскую биатлонистку: допустив по 2 промаха на «стойках», Джима финишировала 23-ей (0+0+2+2, +1:49.4). Не стартовала сегодня Елена Пидгрушная, решив поберечь силы на следующие гонки, что не странно, ведь с 34-го места высоко забежать очень трудно. Защитила звание чемпионки мира в персьюте Лаура Далмайер: допустив сегодня один промах, Лаура выиграла золотую награду (1+0+0+0). Отличный прорыв удался Дарье Домрачевой: стартовав 27-й, Даша смогла завоевать серебряную награду (0+0+0+0, +11.6). К слову, это первая награда Домрачевой в этом сезоне, которая вернулась в биатлон после годичной паузы. Габриэла Коукалова не смогла справиться с первой стрельбой лежа, в этот раз у чешки 3-е место (2+0+1+0, +16.6).

Мужской персьют для украинцев прошел достаточно удачно: и Семенов, и Пидручный, и Жирный смогли улучшить свои стартовые позиции! Лучшим стал капитан – у Димы 14-й результат на финише (1+0+1+0, +1:43.2).







Дмитрий Пидручный



Совсем немного проиграл ему в финишном створе Сергей Семенов, закрывший Топ-15 (0+0+1+0, +1:43.6). Александр Жирный смог подняться на 45-е место (при 58-м стартовом номере), забежать в «очки» ему помешали два промаха (1+0+0+1, +3:46.6). Смог выиграть первую золотую награду этого чемпионата Мартен Фуркад (0+0+0+1). Промах последним выстрелом лишь продлил победный круг на 150 метров. Когда Мартен закончил прохождение штрафного круга, соперники только начали стрелять. В итоге француз в гордом одиночестве финишировал с флагом. Отличный последний круг удался Йоханнесу Бё! На финише младший Бё смог обогнать своего коллегу по команде - Уле Айнара Бьерндалена и защитил «серебро» (1+1+1+0, +22.8). Король биатлона не сильно расстроился – Бьерндален был доволен бронзовой награде не меньше, чем Фуркад своей победе (0+0+0+1, +25.6)!